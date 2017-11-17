Новые рождественские витрины универмага Macy’s в Нью-Йорке

На дворе еще ноябрь, а американцы уже начинают готовиться к Рождеству и Новому году. В Нью-Йорке есть традиция, которая каждый год детей забавляет, а взрослых заставляет радоваться, как детей.

Волшебное время года, похоже, пришло в Нью-Йорк. Вот его атрибуты: эльфы – задорные … и романтические, ряженые на ходулях, повышенные меры безопасности в городе.

Салют, конфетти и открытие праздничных витрин – это все явные признаки того, что в Нью-Йорке начинается рождественский сезон.

Это напоминание о городской традиции: если Macy’s нарядил новые витрины – скоро можно и дома ставить елку. Традицию придумал основатель магазина Арч Мэйсиз, витрины украшают к праздникам с 70-х годов 19 века. Арч Мэйсиз тогда решил не просто выставлять в витрины товары, а показывать и рассказывать рождественские истории. Продажам его товаров это, конечно же, не мешало.

Роя Салливан, директор отдела по украшению витрин Macy’s, рассказывает: «Чтобы придумать дизайн новых витрин и создать его, нужно около года. Обычно сразу после окончания праздников мы собираемся с коллегами и обсуждаем, что в прошедшем сезоне получилось, а что – нет. И начинаем придумывать тему на следующий год. На дизайн и создание персонажей уходит около девяти месяцев. И еще три недели – на инсталляцию».

В этом году история, рассказанная в витринах, простая и жизнеутверждающая. Животные и другие сказочные персонажи в праздники собираются вместе. Они украшают елку, дарят друг другу подарки, ходят на каток и на бродвейские шоу. Подарки они, конечно же, покупают в универмаге Macy’s. Последняя витрина – это кукольная версия самого огромного магазина, все детали бурной жизни которого переданы с полной точностью.

Перед праздниками в городе приняты повышенные меры безопасности. Это особенно актуально после недавнего теракта в Манхэттене, унесшего восемь человеческих жизней. Но те, кто сюда пришел сегодня, говорят, что не хотят и не будут жить в страхе.

Один из посетителей знаменитого универмага говорит: «Мы – ньюйоркцы. Мы должны жить так, как будто что угодно может случиться в любой день. Мы должны каждый день наслаждаться жизнью». Ему вторит другой местный житель: «Мы очень любим Рождество. Нас нельзя запугать. Мы хотим и будем веселиться и рассказывать друг другу всякие истории».

Здесь все и веселятся, и удивляются. Радость и чудо праздника, похоже, увлекают взрослых не меньше, чем детей.