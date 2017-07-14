Генерал Ходжес: вижу, насколько быстро украинские военные достигают прогресса

КИЕВ – Украинские военнослужащие, прошедшие тренинги по программам НАТО в 2017 году, приобрели определенные преимущества в военных операциях. Об этом во время встречи 13 июля с командующим войсками Соединенных Штатов в Европе? генералом Беном Ходжесом заявил министра обороны Украины, генерал армии Степан Полторак.

«Помощь военнослужащих из стран НАТО уже дает значительные практические результаты. Те украинские военнослужащие, прошедшие тренинги по тренировочным программам НАТО за последний год не потеряли ни одного клочка украинской земли, уменьшилась численность потерь, и мы имеем определенные преимущества в военных операциях. Это очень важно, ведь благодаря подготовке улучшилось профессионализм украинских бойцов», – сказал министр обороны Украины.

Во время встречи Степан Полторак отметил расширение «географии проведения учений с участием инструкторов из стран Альянса на украинских полигонах».

В свою очередь генерал Ходжес (Ben Hodges) отметил «смелость и боевой дух украинских военнослужащих».

«Мы в свое время также очень много времени и усилий вложили в образование, инвестировали в образовательные проекты. Это хороший вклад в будущее. И я являюсь все большим оптимистом, когда вижу насколько быстро украинские военнослужащие достигают прогресса и совершенствуют свой профессионализм. Процесс обучения всегда является двусторонним. Мы также учимся. Мы ввели уже некоторые изменения в наши установки, потому учли ваш опыт», – отметил генерал Бен Ходжес во время встречи.

По информации пресс-службы министерства обороны, в 2017 году по стандартам НАТО для Вооруженных сил Украины было подготовлено 297 инструкторов, а всего с начала военной реформы – около 1200 военнослужащих-инструкторов, из них около шестисот украинских военных были подготовлены при участии иностранных инструкторов.

«Кроме этого, на полигонах Вооруженных сил состоялось 20 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, в которых приняли участие силы и средства других военных формирований и правоохранительных органов», – подчеркивается в сообщении пресс-службы министерства обороны Украины.

Американские конвертопланы заправлялись в Одессе

Напомним, что 10 июля в Одессе торжественно открыли украинско-американские военно-морские учения Си Бриз-2017. В маневрах берут участие военнослужащие из шестнадцати стран мира, задействованы 31 корабль, 29 летательных аппаратов, более трех тысяч человек личного состава. С американской стороны ожидается участие около восьмисот матросов и морских пехотинцев.

На официальной странице в Фейсбуке Шестого флота США отмечается, что 10 июля 2017 года в Одессу прибыл ракетные крейсер USS Hue City (CG 66) и ракетный эсминец USS Carney (DDG 64).

Учения Си Бриз-2017 продлятся до 23 июля 2017.

Одесское издание Думская.net сообщает 12 июля, что в Одессу на дозаправку приземлились два очень редких летательных аппарата Bell V-22 Osprey.

«Это так называемые конвертопланы, которые совмещают в себе все преимущества как самолета, так и вертолета. "Оспреи" направлялись на одну из военных баз в Николаевской области, чтобы конвертопланы принадлежат корпусу морской пехоты США и предназначены для высадки десанта, в том числе и на морское побережье», – говорится в тексте Думская.net.

Украинское национальное информационное агентство Укринформ сообщает, что нынешние международные учения Си Бриз-2017 пройдут в режиме «свободной игры».

По словам руководителя учений с американской стороны, капитана 1-го ранга Тейта Вестбрука, согласно сценарию, врагом военных моряков будет подводная лодка (турецкая субмарина).

«Другие участники учений должны будут выявить лодку-агрессора и обезвредить ее. Кроме того, в учениях будет задействовано судно-нарушитель, который перевозит контрабандный груз», – Укринформ цитирует слова американского офицера Тейта Вестбрука.

Армейский разговор на одном языке

Директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник говорит, что во время международных учений преследуются несколько целей – в практической и военно-политической плоскостях.

«Отрабатывается взаимосовместимость различных групп войск в совместных операциях, которые проводит НАТО и силы стран Евросоюза. Это полезно для украинских военных, поскольку идет "разговор" на одном языке, закладываются практические знания, которые понадобятся Украине для реализации евроатлантических устремлений», – подчеркивает Алексей Мельник в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он говорит, что участие в совместных учениях со странами Альянса – это хороший пример союзнических отношений, который подтверждается из года в год проведением Си Бриз на территории Украины.

«Это означает, что Украина рассматривается как партнер – каждый год украинские военные принимают участие в около двух десятках различных учений НАТО как в стране, так и за рубежом», – отмечает Алексей Мельник.

Реакция России на учения, такие, как Си Бриз, по его словам, всегда прогнозируема.

«Целесообразно вспомнить историю, когда в 2006 году учения Си Бриз в Крыму, в Феодосии, были сорваны. Россия всегда очень болезненно реагировала на любые украинские контакты с НАТО вплоть до проведения провокаций. Сейчас с позиции сегодняшнего дня, можно сказать, что предыдущие «репетиции» с применением маргиналов из гражданских организаций, дали свой эффект в 2014 году во время аннексии Крыма», – говорит Алексей Мельник.

Вместе с тем, военный эксперт считает, что сотрудничество с НАТО не является панацеей для украинских проблем – в экономическом секторе, в сфере безопасности.

«Украина сама должна сделать все, чтобы стать членом этой организации, которая объединяет страны с рыночной экономикой, с развитыми демократическими процессами, поддержкой общечеловеческих ценностей. Эти базовые принципы, заложенные в основу НАТО, перекликаются с принципами и ценностями, сформировавшими Европейский Союз», – утверждает Алексей Мельник.

Сотрудничество с НАТО и защита Украины

Директор Центра внешнеполитических исследований «OPAD» Сергей Пархоменко считает, что партнерство с Альянсом предусматривает стратегические цели для преобразования страны, глубокое реформирование всех сфер общества.

«Нам не просто нужно побороть коррупцию, а создать условия и провести реформы: быть прогнозированной, открытой страной, которая нужна Альянсу», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Возвращение Донбасса и реинтеграция аннексированного Крыма в недалеком будущем, по мнению Сергея Пархоменко, процессы, которые будут свидетельствовать о силе украинской армии и воплощении реформ в оборонной сфере государства.

«Эти процессы могут спровоцировать встречную реакцию в НАТО, поскольку в интересах Альянса ради безопасности в регионе пригласить в свои ряды страну с сильной армией», – Сергей Пархоменко.

По его словам, в борьбе с российской агрессией в Донбассе украинские военные и моряки используют опыт, в том числе, полученный во время учений Си Бриз.

«Кроме практики, которую получают украинцы, американские учения в Украине и те, которые проводят США в Европе – это превентивные, сдерживающие меры против российской агрессии и ее расширения. На момент проведения подобных учений нельзя забывать, что это защита Украины от потенциального российского вторжения. На вербальном и символическом уровне, учения Си Бриз и другие на украинской территории дают сигнал России – мы готовим Украину, мы не оставляем эту страну, и вам не удастся совершить свои агрессивные планы, если они у вас есть. И территория, где проводятся американо-украинские учения – это юг страны, вблизи аннексированного Крыма – фактически, идет отработка противодействия реальному противнику», – говорит Сергей Пархоменко.

По словам эксперта, помимо ежегодных учений, НАТО через трастовые фонды помогает решать украинской власти текущие задачи.

«Во время кибератаки вирусом Petya.A НАТО моментально передало Украине оборудования на сумму в один миллион евро», – считает Сергей Пархоменко.

В Киеве поймали агента спецслужб

Как сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины 14 июля, в Киеве был задержан агент российских спецслужб, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя министерства обороны.

Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб намеревался получить информацию об украинской армии в зоне проведения Антитеррористической операции, вдоль линии разграничения.

«Также его интересовали поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украино-американских учений Си Бриз-2017, установочные данные об офицерах – инструкторах Вооруженных сил США», – подчеркивается в сообщении пресс-службы СБУ.