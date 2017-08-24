США назначили нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Уходящий в отставку Ричард Хогланд представил планы по урегулированию в регионе
Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд 28 августа оставит свой пост. Объявляя о своих планах в ходе круглого стола в Вашингтонском центре иностранной пресс, Хогланд, в настоящий момент занимающий пост главного заместителя помощника госсекретаря в отделе по делам Южной и Центральной Азии, сообщил, что его сменит Эндрю Шофер – опытный дипломат, в последнее время служивший поверенным миссии США в международных организациях в Вене.
«У него есть опыт урегулирования на Кипре и в других конфликтах, – сказал Хогланд. – Я считаю, что госсекретарь и Госдепартамент выбрали блестящего сопредседателя».
По словам Хогланда, назначение нового сопредседателя не означает, что США сменят подход к решению острейших проблем региона – таких, как, в частности, проблема Нагорного Карабаха.
Международные посредники в последнее время призывают все стороны конфликта принять меры, нацеленные на восстановление доверия в регионе, где 16 месяцев назад разразились очередные столкновения, самые кровопролитные с тех пор, как в 1994 году было заключено соглашение о прекращении огня. Краткий, но ожесточенный конфликт в апреле 2016 года унес десятки жизней.
С тех пор США, Россия и Франция, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, продолжали попытки достичь долгосрочного мирного решения дипломатическими методами.
Хогланд в ходе заседания распространил документ, где перечислены ключевые пункты политического урегулирования.
«В свете сложной истории Нагорного Карабаха, стороны должны обязаться определять его итоговый правовой статус путем согласованного и юридически обязывающего волеизъявления в будущем, – говорится в документе Хогланда, который, по его словам, отражает позицию всех сопредседателей ОБСЕ. – Промежуточный статус будет временным».
Территории, находящиеся в пределах границ бывшего Нагорно-Карабахского автономного региона, и не контролируемые Баку, «должны получить промежуточный статус, который, как минимум, гарантирует безопасность и самоуправление», говорится в документе.
«Оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана, – говорится в документе. – Не может быть никакого урегулирования без уважения к суверенитету Азербайджана и признания, что его суверенитет в отношении этих территорий должен быть восстановлен».
План Хогланда также предусматривает создание коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, однако этот коридор «не может включать в себя Лачинский район».
«Долгосрочное решение должно учитывать право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться на прежнее место жительства, – заявил Хогланд. – Решение должно включать международные гарантии безопасности, предусматривающие миротворческие меры. Нет сценария, при котором мира можно достичь без четко продуманной миротворческой операции, которая пользуется доверием всех сторон».
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