США назначили нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд 28 августа оставит свой пост. Объявляя о своих планах в ходе круглого стола в Вашингтонском центре иностранной пресс, Хогланд, в настоящий момент занимающий пост главного заместителя помощника госсекретаря в отделе по делам Южной и Центральной Азии, сообщил, что его сменит Эндрю Шофер – опытный дипломат, в последнее время служивший поверенным миссии США в международных организациях в Вене.

«У него есть опыт урегулирования на Кипре и в других конфликтах, – сказал Хогланд. – Я считаю, что госсекретарь и Госдепартамент выбрали блестящего сопредседателя».

По словам Хогланда, назначение нового сопредседателя не означает, что США сменят подход к решению острейших проблем региона – таких, как, в частности, проблема Нагорного Карабаха.

Международные посредники в последнее время призывают все стороны конфликта принять меры, нацеленные на восстановление доверия в регионе, где 16 месяцев назад разразились очередные столкновения, самые кровопролитные с тех пор, как в 1994 году было заключено соглашение о прекращении огня. Краткий, но ожесточенный конфликт в апреле 2016 года унес десятки жизней.

С тех пор США, Россия и Франция, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, продолжали попытки достичь долгосрочного мирного решения дипломатическими методами.

Хогланд в ходе заседания распространил документ, где перечислены ключевые пункты политического урегулирования.

«В свете сложной истории Нагорного Карабаха, стороны должны обязаться определять его итоговый правовой статус путем согласованного и юридически обязывающего волеизъявления в будущем, – говорится в документе Хогланда, который, по его словам, отражает позицию всех сопредседателей ОБСЕ. – Промежуточный статус будет временным».

Территории, находящиеся в пределах границ бывшего Нагорно-Карабахского автономного региона, и не контролируемые Баку, «должны получить промежуточный статус, который, как минимум, гарантирует безопасность и самоуправление», говорится в документе.

«Оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана, – говорится в документе. – Не может быть никакого урегулирования без уважения к суверенитету Азербайджана и признания, что его суверенитет в отношении этих территорий должен быть восстановлен».

План Хогланда также предусматривает создание коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, однако этот коридор «не может включать в себя Лачинский район».

«Долгосрочное решение должно учитывать право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться на прежнее место жительства, – заявил Хогланд. – Решение должно включать международные гарантии безопасности, предусматривающие миротворческие меры. Нет сценария, при котором мира можно достичь без четко продуманной миротворческой операции, которая пользуется доверием всех сторон».

