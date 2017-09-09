Директор по общественным связям Белого дома наняла адвоката

Директор по общественным связям администрации США Хоуп Хикс решила обратиться к услугам личного адвоката, заключив договор о юридической помощи с совладельцем фирмы Trout Cacheris & Janis Робертом Траутом.

По данным американских СМИ, 28-летняя Хикс оказалась в числе сотрудников администрации, которых собирается допросить специальный прокурор Роберт Мюллер в рамках расследования о возможных связях членов избирательной кампании Дональда Трампа с Кремлем.

В списке, переданном следователями в Белый дом в конце августа, фигурируют фамилии шести бывших и действующих высокопоставленных чиновников, включая экс-пресс-секретаря президента США Шона Спайсера и Ринса Прибуса, занимавшего пост руководителя администрации Белого дома.

Хоуп Хикс, недавно назначенная на должность директора Белого дома по общественным связям, ранее занимала различные посты в администрации, а также работала в избирательном штабе Дональда Трампа. В Вашингтоне ее считают человеком, пользующимся доверием президента и его семьи.