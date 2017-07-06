Конгрессмен США оказался в центре скандала из-за съемок в Аушвице

Клэй Хиггинс – конгрессмен республиканец от штата Луизиана, снявший селфи-видео возле газовой камеры в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме – принес свои извинения и удалил ролик из социальных сетей.

«Я хотел проявить почтительное уважение к убитым в Освенциме и напомнить миру, что зло существует, свободные страны должны помнить об этом и оставаться сильными».

Хиггинс комментировал видео, снятое перед железнодорожными путями, горами обуви, оставленных убитыми заключенными, камерами и крематорием. Затем он вошел в газовую камеру и описал, как именно были убиты люди. Во время видео он ни разу не употребил слово Холокост, что вызвало резкую критику.

В своем видео Клэй Хиггинс также заявил, что «внутренняя безопасность должна быть приведена в порядок и почему нашу военные должны быть непобедимыми».

На Твиттере мемориал Аушвиц-Биркенау показал мемориальную доску, находящуюся возле входа в здание, где посетителей просят соблюдать молчание из-за уважения к погибшим от рук СС.

«Каждый человек имеет право на личные размышления. Однако, внутри бывшей газовой камеры нужно соблюдать должно быть печальное молчание. Это не сцена», - заявил Мемориал в отдельном твите.

От 1,2 миллиона до 1,5 миллиона человек, большинство из которых евреи, были убиты нацистами в Освенциме и связанным с ним лагерем Биркенау. Только 239 человек из 728 первых узников Аушвиц-Биркенау дожили до конца войны.