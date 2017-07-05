Секретарь штата Нью-Гэмпшир защищает предоставление информации об избирателях

«Телефон постоянно звонил. Каждый, с кем я общался, говорил: «Мне не нравится, что они хотят знать дату моего рождения и номер социального страхования». Мне стало понятно, что их пугает», - заявил секретарь штата Нью-Гэмпшир Билл Гарднера.

Гарднер является членом демократической партии и членом комиссии, которая в прошлом месяце попросила секретарей штатов предоставить имена избирателей, часть их номера социального страхования и другую информацию, если она является общедоступной согласно законов штата. 45 штатов и округ Колумбия отказались предоставить такую информацию. Некоторые штаты планируют предоставить только ограниченную информацию.

Дональд Трамп создал комиссию по расследованию своих же утверждений – не имеющих никаких доказательств - что миллионы людей незаконно проголосовали в 2016 году. Демократы поддали острой критике создание комиссии, деятельность которой, по их мнению, направлена на давление избирателей.

Лидер демократов легислатуры штата Стивен Шертлифф распространил петицию с призывом к законодательному собранию провести специальную сессию для разъяснения законодательства штата.

Бывший сенатор легислатуры Питер Берлинг, заявил, что Гарднер больше не способен исполнять свои обязанности.

Другой сенатор легислатуры штата Лу Д’Аллесандро заявил, что выступает против предоставления информации о выборщиках, но с уважением относится к секретарю штата.

«Я думаю, что он отлично справляется со своими обязанностями. Не вижу причин не поддерживать его. Он необычайно честный человек», - заявил сенатор штата.

Сам Гарднер считает, что открытое рассмотрение фактов - единственный способ решить проблему недоверия общественности к прошедшим выборам.