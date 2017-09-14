В Конгрессе обсудили методы борьбы с российской пропагандой

Кампания дезинформации, организованная и направляемая Кремлем, представляет серьезную опасность для всех 57 стран, входящих в ОБСЕ.

Как подчеркивают члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинкская комиссия США, финансируемые государством СМИ, так же, как и частные компании, ведущие пропагандистскую войну по заказу российских властей, могут рассматриваться в качестве одного из главных инструментов вмешательства во внутренние дела других стран.

Главной темой слушаний под названием «Бич российской дезинформации», прошедших в среду на Капитолийском холме», стала попытка выяснить, располагают ли США и страны Европы собственными инструментами для борьбы с «российским информационным наступлением».

«На наших глазах информация прекращается в оружие», – констатировал в ходе слушаний конгрессмен Эд Ройс.

Политики, законодатели и представители спецслужб в США уже давно говорят об опасности, которую представляют действия России, но, тем не менее, американским ведомствам, включая Госдепартамент и Пентагон, пока не удалось наладить сотрудничество, координируя свои действия по противостоянию дезинформационной кампании.

При этом, отмечают законодатели, Кремль рассматривает США, как «основную враждебную силу».

«Цель Кремля – заменить мировой порядок западного, демократического образца на такой, который состоит из держав-господ и стран-вассалов, – сказал сенатор Кори Гарднер. – Для того, чтобы сравняться в силах, Россия не пытается стать мощнее США – она пытается ослабить США».

Джон Лэнсинг, исполнительный директор Совета управляющих по вопросам вещания (BBG), в подчинении которого находятся «Голос Америки» и другие поддерживаемые правительством США американские СМИ, согласился с тем, что в мире уже «давно идет информационная война». Вместе с тем он заявил, что США не станут использовать методы, опробованные Кремлем.

«Миссия BBG – предлагать людям альтернативную информацию в форме объективных новостей, а также поддерживать свободу и демократию в мире и доносить до людей в других странах важность таких ценностей, как свобода и открытость, – сказал он.– Чем мы никогда не будем заниматься, так это пропагандой, потому что мы хотим быть авторитетными и вызывать доверие, а это возможно, только если говорить правду».