В Европе прощаются с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем.

На церемонию, которая проходила в Европейском парламенте в Страсбурге (Франция), прибыли десятки нынешних и бывших мировых лидеров, глав государтсв и прваительств, в том числе экс-президент США Билл Клинтон, премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер и многие другие. По приглашению семьи покойного прилетела вдова первого президента России Наина Ельцина. Первый президент СССР Михаил Горбачёв не смог присутствовать на церемонии по медицинским показаниям.

В своём выступлении Медведев назвал Коля "архитектором мирового порядка". Жан-Клод Юнкер особо отметил вклад экс-канцлера в примирение Европы, назвав его "послевоенным гигантом" и "континентальным монументом". "Мало кто в Европе столь же хорошо, как Коль, понимал значение движений за свободы в Восточной Европе для идеи объединения Германии и, тем самым, всего континента", - заявил глава Европейского Совета Дональд Туск .Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила что жизнь миллионов людей, включая её саму, "сложилась бы совсем по-другому без Гельмута Коля".

Это была первая в истории Европейского Союза общеевропейская церемония прощания с государственным деятелем.

После церемонии гроб с телом покойного был перевезён в его родной город Людвигсхафен-на-Рейне, где также проходит траурная церемония.

Гельмут Коль - согласно его последней воле - будет похоронен на кладбище кафедрального собора в Шпайере, где покоятся тела нескольких правителей Священной Римской империи и германских королей и который сам Коль считал символом единства Европы.

Экс-канцлер ФРГ скончался 16 июня на 88 году жизни в своём доме в Людвигсхафене. Гельмут Коль дольше всех в истории Германии возглавлял правительство – с 1982-го по 1998 год и сыграл решающую роль в воссоединении Германии. С 2008 года – после травмы, полученной в результате падения, – Гельмут Коль оставался в инвалидном кресле.