Американский военнослужащий погиб в результате аварии вертолета в Афганистане

Военное командование связывает катастрофу с технической неисправностью
В результате крушения боевого вертолета в афганской провинции Логар вечером в пятницу погиб один американский военнослужащий, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.
Согласно заявлению представительства НАТО, авария «не связана с вражеской атакой», и стала результатом технической неисправности.
«Все пострадавшие опознаны, место аварии оцеплено», - говорится в официальном пресс-релизе, выпущенном в субботу.
Ранее ответственность за крушение военного вертолета взяло на себя движение «Талибан».
Представители военного командования США заявили, что в настоящее время изучают обстоятельства аварии, пообещав в ближайшее время опубликовать результаты расследования.
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