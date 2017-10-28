Американский военнослужащий погиб в результате аварии вертолета в Афганистане

В результате крушения боевого вертолета в афганской провинции Логар вечером в пятницу погиб один американский военнослужащий, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Согласно заявлению представительства НАТО, авария «не связана с вражеской атакой», и стала результатом технической неисправности.

«Все пострадавшие опознаны, место аварии оцеплено», - говорится в официальном пресс-релизе, выпущенном в субботу.

Ранее ответственность за крушение военного вертолета взяло на себя движение «Талибан».

Представители военного командования США заявили, что в настоящее время изучают обстоятельства аварии, пообещав в ближайшее время опубликовать результаты расследования.