США вновь призвали наказать виновных в смерти Сергея Магнитского

США будут и дальше поддерживать работу по привлечению к ответственности виновных в жестоком обращении с российским юристом и борцом с коррупцией Сергеем Магнитским, который умер в тюрьме восемь лет назад.

«Мы чтим память Сергея Магнитского, который умер 16 ноября 2009 года в московской тюрьме», – говорится в заявлении представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

Нойерт напомнила, что расследование, проведенное Советом по правам человека при президенте России, пришло к выводу, что Магнитский подвергался в тюрьме жестоким избиениям, и что члены совета отмечали, что его смерть стала результатом избиений и пыток, которые применяли к нему сотрудники внутренних дел.

«Магнитский вскрыл схему масштабного налогового мошенничества, осуществляемого при участии российских чиновников, и был отправлен в тюрьму теми, чьи преступления он раскрыл, – отмечает представитель Госдепартамента. – Российские власти так и не привлекли к ответственности виновных в его смерти и вместо этого, как представляется, все чаще распространяют теории заговора с целью отвлечь внимание от этого преступления».

«Отдавая дань исключительному мужеству Магнитского, мы будем и дальше поддерживать усилия по привлечению к ответственности виновных в жестоком обращении с ним в тюрьме и его смерти, в том числе через реализацию принятого в 2012 году Закона Сергея Магнитского», – резюмировала Нойерт.