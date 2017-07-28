После провала отмены Obamacare в Сенате Дональд Трамп предложил изменить процедуру голосования

51 голос «против» и 49 голосов «за» – Сенат США в очередной раз не смог отменить закон семилетней давности о медицинском страховании, известный как Обамакер. Голосов сенаторов-республиканцев Джона Маккейна, Сьюзан Коллинз и Лизы Меркауски, хватило, чтобы нанести очередное поражение предвыборному обещанию Дональда Трампа отменить и заменить действующий закон.

«Три республиканца и 48 демократов подвели граждан Америки. Как я говорил ранее – пускай Обамакер потерпит крах, и уже потом решать проблему. Смотрите!» - так прокомментировал президент США голосование в Сенате.

По оценке Бюджетного управления США, в случае частичной отмены Обамакер, за которую выступали республиканцы, дополнительно 16 миллионов американцев лишились бы медицинской страховки.

Лидер сенатского большинства сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что огорчен не только результатами голосования, но и позицией демократов.​

«Я думаю, что многие из наших коллег с другой стороны празднуют, и, вероятно, очень довольны всем этим. Но американский народ страдает, и ему нужна помощь. Наши друзья с другой стороны ранее решили, что они не будут с нами серьезно сотрудничать в вопросе помощи тем, кто страдает от Обамакер», - заявил он.

Лидер Сенатского меньшинства Чак Шумер так ответил на обвинения Митча Макконнелла.

«Мы вздохнули с облегчением – не из-за себя, а из-за американского народа. Я не раз говорил: Обамакер далек от совершенства, этот закон сделал много хорошего, но нуждается в улучшениях. Надеюсь, что частью работы с чистого лица по этому вопросу станет как раз усовершенствование Обамакер путем совместной работы в комитетах», - сказал лидер демократов в Сенате.

Сенатор Джон Маккейн, не поддержавший своих однопартийцев, также считает, что пора сесть за стол переговоров.

«Мы должны убедить республиканцев и демократов вместе заняться разработкой законопроекта, который получит поддержку в обеих палатах Конгресса. В противном случае, мы опять окажемся в тупике».

Дональд Трамп предложил другой вариант решения проблемы: изменить процедуру голосования в Сенате. Президент США считает, что законы должны приниматься простым большинством голосов – в 51 голос, а не 60, как это происходит сейчас. Об это он написал в своем Твиттере.

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На протяжении семи лет республиканцы прилагали усилия для отмены одного из главных достижений администрации Барака Обамы. И каждый раз сталкивались с жесткой оппозицией со стороны демократов. Только на этой неделе республиканцы дважды провалили голосование по отмене в том или ином виде Закона о доступном здравоохранении.