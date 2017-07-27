Американская телекомпания снимет минисериал о Чернобыле

Съемки сериала начнутся в Литве в следующем году
Телекомпания НВО в следующем году начнет снимать минисериал об аварии на Чернобыльской АЭС.
Актер Джаред Харрис сыграет в нем советского ученого, которому Кремль поручает расследовать обстоятельства катастрофы.
В основу сериала из пяти частей положена авария на АЭС на территории Украины, которая произошла в 1986 году и привела к выпадению масштабных радиоактивных осадков.
В результате аварии 30 человек погибли, более 100 тысяч были вынуждены переселиться в другие места.
На летнем заседании Ассоциации телевизионных критиков в среду телекомпания НВО объявила, что производство сериала «Чернобыль» начнется в Литве весной 2018 года.
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