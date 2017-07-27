Американская телекомпания снимет минисериал о Чернобыле

Телекомпания НВО в следующем году начнет снимать минисериал об аварии на Чернобыльской АЭС.

Актер Джаред Харрис сыграет в нем советского ученого, которому Кремль поручает расследовать обстоятельства катастрофы.

В основу сериала из пяти частей положена авария на АЭС на территории Украины, которая произошла в 1986 году и привела к выпадению масштабных радиоактивных осадков.

В результате аварии 30 человек погибли, более 100 тысяч были вынуждены переселиться в другие места.

На летнем заседании Ассоциации телевизионных критиков в среду телекомпания НВО объявила, что производство сериала «Чернобыль» начнется в Литве весной 2018 года.