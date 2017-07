Число преступлений на почве ненависти в США растет

По официальным и неофициальным данным, число преступлений на почве ненависти в Соединенных Штатах растет. Это и инциденты с нападением на мусульманок в хиджабах, и угрозы в адрес еврейских центров, о которых властям стало известно в начале этого года. Все характеристики инцидентов указывают на то, что преступления, мотивированные ненавистью и нетерпимостью, в этом году происходят чаще, чем в предыдущем.

При этом масштабы проблемы остаются неизвестными – отчасти, из-за недостатков системы сбора данных.

Политики и законодатели, обеспокоенные тем, что полной информации о подобных преступлениях нет ни у полиции, ни у других правоохранительных органов, задумываются о возможных вариантах улучшения системы сбора подобных данных.

Так, в марте этого года, сенатор Ричард Блюменталь и конгрессмен Дон Бейер представили законодательную инициативу, которая призвана оказать помощь ФБР в переходе к новой, более полной системе обязательной отчетности о преступлениях на почве ненависти.

В мае Юридический комитет Сената провел слушания по борьбе с преступлениями на почве религиозной нетерпимости, при этом сразу несколько членов Демократической партии заявили о своей готовности поддержать инициативу, которая бы сделала отчетность о подобных преступлениях обязательной.

На прошлой неделе генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил на саммите в Вашингтоне, посвященном вопросам преступлений на почве ненависти, что поручил недавно сформированному Подкомитету по преступлениям на почве ненависти разработать меры по улучшению сбора данных о подобных инцидентах.

Рост отрицательной статистики

По определению ФБР, преступление на почве ненависти является «уголовно преследуемым преступлением против лица или имущества, мотивированное полностью или частично отношением правонарушителя к той или иной расе, религии, инвалидности, сексуальной ориентации, этнической принадлежности, полу или гендерной идентичности».

В период с президентских выборов восьмого ноября по 31-е марта правозащитный центр Southern Poverty Law Center зарегистрировал 1863 случаев, связанных с предвзятым отношением к жертвам, и преступлений на почве ненависти. Данные полиции, собранные Университетом Калифорнии, свидетельствуют о двузначном приросте аналогичной статистики сразу в нескольких городах в этом году.

Исторически сложилось так, что на практике информация о многих преступлениях на почве ненависти так и не поступает властям. В частности, ФБР на протяжении многих десятилетий публикует ежегодный отчет о криминальной статистике в стране под названием Uniform Crime Report (UCR), однако начало включать в него обширные данные о преступлениях на почве ненависти только после того, как как Конгресс потребовал этого в рамках Закона от 1990-го года о преступлениях на почве ненависти.

Участие в этой программе многими штатами было сделано добровольным, поэтому тысячи из 18 тысяч ведомств и представительств правоохранительных органов страны решили либо вовсе не участвовать в ней, либо, номинально участвуя, не собирать данные о преступлениях на почве ненависти. Результат: серьезные статистические лакуны при подсчете подобных актов.

По данным последнего отчета ФБР по этой теме, опубликованном в ноябре 2016 года, в 2015 году было выявлено 5 850 преступлений, связанных с подобными предубеждениями. Национальное исследование, проведенное Бюро статистики правосудия (это еще одно подразделение Министерства юстиции) показало, что в 2015 году произошли около 250 тыс преступлений на почве ненависти.

Разрыв между этими двумя показателями подчеркивает масштабы проблемы в системе подсчета, отмечает директор Центра изучения ненависти и экстремизма в Университете Калифорнии (Сenter for the study of hate and extremism) Брайан Левин.

«Это происходит не только из-за отсутствия должной подгтовки и политики, должного руководства, работы по налаживанию связи с общинами и координации, но и потому, что само участие в системе регистрации подобных инцидентов не является обязательным», – отмечает он.

По словам Левина, выступившего с докладом на саммите в Вашингтоне по проблемам преступлений на почве ненависти, на этой встрече специалисты лишь затрнули вопрос о сборе данных. «Правозащитники активно поддерживают идею обязательной отчетности», – добавил он.

Что известно властям?

По данным ФБР, Теннесси занимает первое место в стране по качеству отчетности о преступлениях. Это единственный штат, который требует от всех отделений правоохранительных органов сообщать о преступлениях на почве ненависти в Бюро расследований штата.

ФБР давно признает существующие недостатки своей системы добровольной отчетности. Несмотря на то, что в 2015-м году почти 15 тысяч отделений правоохранительных органов участвовали в сборе данных, лишь 12% из них «активно сообщали» о преступлениях на почве ненависти. Среди юрисдикций, которые не участвовали в программе, были 66 городов с населением более ста тысяч человек.