Гарвард отменил решение о стажировке Челси Мэннинг после заявления главы ЦРУ

Гарвардский университет отменил свое приглашение на стажировку бывшему рядовому Армии США Челси (Брэдли) Мэннинг из-за недовольства нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео и некоторых других людей.

Мэннинг, бывший аналитик военной разведки, отсидел 7 лет тюрьмы по приговору суда за передачу сайту Wikileaks огромного количества секретной правительственной информации, к которой военнослужащий имел доступ.

В тюрьме Брэдли Мэннинг сменил пол и стал женщиной Челси Мэннинг. Утром в пятницу Дуглас Элмендорф, руководитель гарвардской Школы госуправления имени Кеннеди, опубликовал заявление, в котором говорилось, что приглашение было ошибкой.

«Теперь я считаю, что определение кандидатуры Челси Мэннинг на стажировку было ошибкой, за которую я несу ответственность», - написал он.

Элмендорф сказал, что 29-летней Мэннинг все равно разрешат провести день в Школе госуправления и пообщаться со студентами. В рамках программы такого рода стажировок приглашенные исследователи участвуют в дискуссиях и других мероприятиях в кампусе.

Решение об отмене стажировки было объявлено через несколько часов после того, как Майк Помпео решил не присутствовать на мероприятии, на которое в качестве стажера должна была быть приглашена Челси Мэннинг.

Помпео, выпускник Гарвардской юридической школы, написал организаторам мероприятия письмо, в котором назвал Челси Мэннинг «американским предателем».

Мэннинг высказала свое мнение о решении Гарварда в Твиттере: «Считаю за честь быть первой женщиной-трансгендером, которую пригласили на стажировку в Гарвард. К сожалению, они приглушают голоса маргиналов под давлением ЦРУ».

Сразу не было получено ответа от Челси Мэннинг, когда ее спросили, примет ли она решение просто посетить Школу госуправления Гарварда.