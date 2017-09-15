Гарвард отменил решение о стажировке Челси Мэннинг после заявления главы ЦРУ

Майк Помпео, выпускник Гарвардской юридической школы, назвал бывшего военнослужащего «американским предателем»
Гарвардский университет отменил свое приглашение на стажировку бывшему рядовому Армии США Челси (Брэдли) Мэннинг из-за недовольства нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео и некоторых других людей.
Мэннинг, бывший аналитик военной разведки, отсидел 7 лет тюрьмы по приговору суда за передачу сайту Wikileaks огромного количества секретной правительственной информации, к которой военнослужащий имел доступ.
В тюрьме Брэдли Мэннинг сменил пол и стал женщиной Челси Мэннинг. Утром в пятницу Дуглас Элмендорф, руководитель гарвардской Школы госуправления имени Кеннеди, опубликовал заявление, в котором говорилось, что приглашение было ошибкой.
«Теперь я считаю, что определение кандидатуры Челси Мэннинг на стажировку было ошибкой, за которую я несу ответственность», - написал он.
Элмендорф сказал, что 29-летней Мэннинг все равно разрешат провести день в Школе госуправления и пообщаться со студентами. В рамках программы такого рода стажировок приглашенные исследователи участвуют в дискуссиях и других мероприятиях в кампусе.
Решение об отмене стажировки было объявлено через несколько часов после того, как Майк Помпео решил не присутствовать на мероприятии, на которое в качестве стажера должна была быть приглашена Челси Мэннинг.
Помпео, выпускник Гарвардской юридической школы, написал организаторам мероприятия письмо, в котором назвал Челси Мэннинг «американским предателем».
Мэннинг высказала свое мнение о решении Гарварда в Твиттере: «Считаю за честь быть первой женщиной-трансгендером, которую пригласили на стажировку в Гарвард. К сожалению, они приглушают голоса маргиналов под давлением ЦРУ».
Сразу не было получено ответа от Челси Мэннинг, когда ее спросили, примет ли она решение просто посетить Школу госуправления Гарварда.
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