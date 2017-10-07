Ураган «Нейт» грозит обрушиться на Мексиканское побережье США

Ураган «Нейт» набрал силу в субботу в Мексиканском заливе и продолжает движение в сторону побережья Соединенных Штатов. Здесь, по данным Национального центра ураганов, его можно ожидать уже ближайшей ночью.



Максимальные устойчивая скорость ветра урагана «Нейта» достигает 135 км в час, ожидается, что к вечеру порывы ветра усилятся.



Штормовое предупреждение уже получили жители Флориды, Алабамы и Луизианы. В том числе и жители Нового Орлеана, который в 2005-м году был разрушен ураганом «Катрина». Жителям прибрежного прихода Святого Бернарда в Луизиане, к востоку от Нового Орлеана, было приказано эвакуироваться в пятницу из-за угрозы «Нейта».



Чрезвычайное положение было введено в 29 графствах Флориды, в 6 южных графствах Миссисипи и в Новом Орлеане.



Объявленный президентом Трампом режим чрезвычайного положения позволит своевременно предоставить федеральную помощь и помочь смягчить последствия удара стихии.



Тропический шторм «Нейт» унес по меньшей мере 25 человеческой жизней, когда он прошел через страны Центральной Америки на этой неделе.



Госдепартамент США сделал в пятницу вечером следующее заявление: «Мы стоим вместе с жителями Никарагуа, Коста-Рики и Гондураса, пострадавшими от тропического шторма «Нейт», и выражаем наши соболезнования близким погибших в результате шторма... Мы готовы оказать помощь в случае необходимости».