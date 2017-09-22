Пуэрто-Рико: по меньшей мере 13 человек стали жертвами урагана «Мария»

Как минимум 13 человек погибли на Пуэрто-Рико в результате удара урагана «Мария».

В интервью телекомпании CNN губернатор Рикардо Росселло заявил, что властям уже удалось спасти не менее 700 человек, пострадавших от наводнения, и назвал ураган «Мария» «самым разрушительным за последние сто лет».

«На части острова нет никакой связи, так что мы можем предварительно подтвердить гибель только 13 человек, - сказал он. – Мы работаем 24 часа в сутки, чтобы помочь людям и обеспечить их безопасность».

На острове Доминика, по сообщению властей, число погибших от урагана достигло 14 человек.

В пятницу эпицентр урагана находился неподалеку от острова Кайкос. Сила ветра достигала 205 км в час.

Ураган «Мария» немного потерял свою мощь, и сейчас официально рассматривается, как шторм 3-й категории. Покинув в среду территорию Пуэрто-Рико, ураган принес масштабные наводнения и отключения электроэнергии.

Власти США направили на Карибы 4 300 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий урагана.