Губернатор Пуэрто-Рико попросил Трампа объявить остров зоной бедствия

В четверг ураган «Мария» привел к проливным дождям на Пуэрто-Рико. Ранее в результате удара стихии весь остров лишился электричества и, по меньшей мере, один человек погиб.

Нынешний удар тропического урагана стал самым сильным, поразившим эту островную территорию США почти за 90 лет. Точную величину ущерба пока трудно определить, учитывая, что сообщение с островом ограничено.

«Информация, которую мы получили, не обнадеживает», – сказал Абнер Гомес, возглавляющий агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях на Пуэрто-Рико. – Это была сила, которая уничтожила все на своем пути».

Более 11 тысяч человек укрылись в сотнях убежищ, созданных на острове, в то время как другие пуэрториканцы смогли переждать удар урагана в своих домах. В некоторых местах выпало почти 89 сантиметров осадков, а сильные ветры разрушили опоры линий электропередач, вышки-ретрансляторы мобильной связи и снесли крыши домов.

Национальная служба погоды в Сан-Хуане (столица Пуэрто-Рико) заявила, что «катастрофические наводнения» продолжаются и в четверг. Национальный центр ураганов США ожидает, что уровень воды на острове понизится, а сильный ветер постепенно начнет ослабевать в течение дня, когда ураган уйдет дальше.

В четверг центр урагана «Мария» проходит севернее берегов Доминиканской Республики и подойдет к островам Теркс и Кайкос и к юго-востоку Багамов ранним утром в пятницу. В последних сообщениях синоптиков указывается, что максимальный ветер может достигать 185 км в час и что в ближайшее время он может еще усилиться.

Глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Брок Лонг сказал, что американское правительство стремится как можно быстрее восстановить электроснабжение на Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США и сделать местную энергосистиму более устройчивой к возможным будущим сбоям.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россельо ввел на острове до субботы комендантский час с 6 вечера. до 6 часов утра. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за его поддержку.

Россельо призвал Трампа объявить Пуэрто-Рико зоной бедствия, что позволит федеральному правительству предоставить финансирование для временного жилья, ремонта домов, инфраструктуры и выплаты компенсаций за утраченное незастрахованное имущество.