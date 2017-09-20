Ураган «Мария» – на пути к Доминиканской республике

Ураган «Мария» бушует на по Пуэрто-Рико, неся с собой шквальный ветер и затопления. Он пришел сюда как шторм четвертой категории, став одним из самых страшных стихийных бедствий в истории острова.

Днем в среду сила «Марии» была понижена до третьей категории – скорость ветра теперь составляет 185 километров в час. «Мария» срывает крыши домов, разрушает вышки сотовой связи и ломает деревья. На Пуэрто-Рико выпало, по меньшей мере, 50 см осадков, и, по меньшей мере, 90 процентов территории острова лишилось электроснабжения.

«Мария» также вызвала внезапные наводнения и оползни. В странах Карибского бассейна погибли, как минимум, девять человек.

После того, как утром в среду ураган прошелся по юго-восточному побережью Пуэрто-Рико, многие улицы городов и поселков превратились в реки.

Администрация губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Россельо открыла 500 убежищ, куда пришло более 11 тысяч человек.

«Мы сильнее любого урагана, вместе мы все восстановим», – с этими словами Россельо обратился к жителям острова.

Метеорологи прогнозируют, что центр урагана сместится в акваторию близ северного побережья острова и достигнет открытого моря уже к вечеру среды. На пути «Марии» – Доминиканская Республика.

Несмотря на то, что статус «Марии» понижен, по данным Национального центра по ураганам, по мере приближения к островам Теркс и Кайкос и юго-восточным Багамам в четверг и пятницу она по-прежнему будет оставаться «крупным опасным ураганом».