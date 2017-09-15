Во Флориде два миллиона домов пока остаются без электричества

Во Флориде полным ходом идут работы по восстановлению системы электроснабжения, после того как на штат обрушился ураган «Ирма». К пятнице электричество было уже в домах 80 процентов жителей штата.

В тоже время власти штата признают, что еще около 1,92 миллиона домохозяйств и предприятий остаются бед электричества. Речь идет прежде всего о юго-западной и южной части Флориды, где электроснабжение будет восстановлено, по всей видимости, к концу следующей недели.

В четверг, посещая пострадавшие от стихии районы, президент Дональд Трамп лично поблагодарил многих спасателей, волонтеров и сотрудников экстренных служб, которые делают «потрясающую работу», что помочь штату оправиться после жестокого удара стихии.

Трамп сказал, что собирается посетить Виргинские острова США и Пуэрто-Рико в ближайшие две недели. Ранее президент уже дважды посещал Техас, также пострадавший недавно от тропического урагана «Харви».

Наиболее пострадавшим районом Флориды стали острова на юге – Флорида-Кис. Здесь разрушено 90 процентов всех домов. Восстановительные работы ведутся силами Береговой охраны США.

Власти говорят, что потребуется еще какое-то время, чтобы жители этих островов могли вернуться и посмотреть, что осталось от их собственности.

В тоже время метеорологи отмечают, что нынешний сезон ураганов может быть очень активным на Тихоокеанском побережье Мексики.

Между тем в пятницу в Атлантике снова набирает силу тропический шторм «Хосе», который движется на север и может представлять угрозу Восточному побережью США.