Последствия «Ирмы»: пострадавшие нуждаются в помощи

Спасатели, сотрудники служб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и подразделения Национальной гвардии США продолжают поисковые работы, стремясь найти тех, кто мог остаться под завалами во время урагана «Ирма», обрушившегося на архипелаг Флорида-Кис.

Франция и Великобритания решили направить дополнительные силы для ликвидации последствий стихии на других пострадавших островах в Карибском море.



Президент Франции Эммануэль Макрон посещает острова Сен-Мартен и Сен-Бартельми в среду – на следующий день после визита в Гваделупу, где местные жители встретил его холодно. Они считают недостаточной помощь Франции ее заморскому департаменту. Макрон пообещал, что помощь будет оказана в большем объеме.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон совершает в среду поездку в заморскую самоуправляемую территорию Великобритании Ангилью и на Британские Виргинские острова. Именно в этом районе на прошлой неделе ураган «Ирма» достиг пика своей разрушительной мощи – ему была присвоена 5-я категория.

Джонсон заявил, что для пострадавших островов уже направлены дополнительные силы безопасности и «огромное количество ресурсов» и ожидается, что в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о дальнейшем оказании помощи.

ООН осуществляет переброску воздушным путем жизненно важных грузов на острова Антигуа, Сен-Мартин, Теркс и Кайкос.



Ураган стал причиной гибели, по меньшей мере, 37 человек на Карибских островах, включая Барбуду – острова, все жители которого были эвакуированы на соседний остров Антигуа.

«Ирма» также стала причиной гибели 17 человек во Флориде и 6 – в Джорджии и Южной Каролине.

Среди погибших во Флориде – пятеро жильцов дома престарелых в городке Голливуд, расположенном между Майами и Форт-Лодердейлом.

Глава округа Броуэрд Барбара Шэриф сообщила, что дом престарелых был эвакуирован в среду из-за отсутствия в нем электроэнергии. Три человека были найдены мертвыми во время эвакуации, а двое других скончались после прибытия в больницу.