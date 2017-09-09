«Ирма», нанеся удар по Кубе, приближается к Флориде

Ураган «Ирма» привел к мощным ветрам и проливным дождям на Кубе. Сейчас он приближается к южному побережью штата Флориды, после того как стал причиной колоссальных разрушений на Карибских островах и унес жизни по меньшей мере 22 человек.



Национальный центр ураганов США (National Hurricane Center) предупреждает, что «Ирма» движется на запад и северо-запад вдоль северного побережья Кубы и, как ожидается, переместится на северо-запад позже в субботу, прежде чем повернуть на Флориду.



Предполагается, что ураган, который обрушится в воскресенье на Флориду, будет самым мощным за всю историю метеонаблюдений.

«Ирма» немного ослабла, проходя через Кубу, но она остается очень мощным ураганом с максимальным устойчивым ветром в 215 км в час. Метеорологи ожидают, что ураган снова обретет силу, по мере приближения к Флориде.



Власти Флориды проводят самую масштабную в истории США эвакуацию, призвав более четверти жителей штата (5,6 миллиона человек) срочно покинуть свои дома на побережье.

Губернатор Флориды Рик Скотт охарактеризовал «Ирму» как «катастрофический шторм, которого раньше в штате никогда не видели», отметив, что полоса прохождения шторма больше, чем весь штат Флорида.

Скотт предупредил: «У нас заканчивается время. Буря почти здесь».



Альп Инал, бизнесмен из Майами, рассказал, в частности, Турецкой службе «Голоса Америки», что мегаполис похож сейчас на город-призрак, поскольку большинство людей прислушались к предупреждениям о эвакуации и покинули свои дома.



«Южный пляж, центр города, все эти районы опустели. Люди бегут из города на машине или на самолете, если они могут приобрести билеты в любую точку. Вы не можете найти бензин на заправочных станциях, и более половины автозаправок в Майами не работают», - отметил Инал.



Он сказал, что его семья летит в Бостон, потому что это единственное место, куда они смогли взять авиабилеты. «Мы искали билеты в Нью-Йорк, Вашингтон, Атланту и Нэшвилл, но мы не смогли их найти», - сказал он.



Подготовка к урагану



Президент США Дональд Трамп и члены его кабинета должны провести встречу в резиденции главы государства в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, для того, чтобы еще раз обсудить вопросы, связанные с подготовкой к урагану.

«Дело действительно очень серьезное. Но мы подготовились на самом высоком уровне. Надеюсь, все будет хорошо», - сказал Трамп журналистам перед своим отлетом из Белого дома в Кэмп-Дэвид.



Кэтлин Фокс, исполняющая обязанности заместителя главы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), сказала «Голосу Америки»: «У нас есть десятки тысяч литров воды, у нас есть продукты питания, у нас есть детские кроватки, у нас есть медицинские принадлежности, препараты, наборы для малышей, детское питание…»



В пятницу советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Том Боссерт, отвечая на вопрос прессы в Белом доме о его самой большой тревоге, сказал: «Мы обеспокоены нехваткой топлива», добавив, что пять или шесть нефтеперерабатывающих заводов в Техасе все еще не работают из-за ущерба, нанесенного неделю назад ураганом «Харви».