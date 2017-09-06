Ураган «Ирма» обрушился на Карибские острова

Ураган «Ирма», достигший 5-й категории, продолжает бушевать над островами Карибского моря, обрушив на них сильные ветры, штормовые волны и опасные наводнения.

Как сообщает Национальный центр по ураганам, когда «потенциально катастрофический» ураган проходил над островом Сен-Мартен и территорией Ангилья, скорость ветра стабильно достигала 295 км/ч.

Метеорологи предупреждают, что «крайне опасное око» урагана также пройдет над некоторыми районами на севере Виргинских островов. Ожидается, что к ночи «Ирма» пройдет неподалеку от Пуэрто-Рико, а в четверг – вдоль побережья Доминиканской Республики.

Ураган двигается на запад-северо-запад со скоростью 26 км в час. По прогнозам Национального центра по ураганам, «Ирма» будет держаться этого направление в течение ближайших дней.