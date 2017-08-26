Ураган «Харви» начинает ослабевать на побережье Техаса

Ураган «Харви» привел к оползням в маленьком прибрежном городке Рокпорт, на юго-востоке Техаса, в субботу. Штормовой ветер и сильные дожди наблюдаются на протяжении сотен миль береговой линии Мексиканского залива.



«Харви» стал наиболее жестоким ураганом на территории США за последний десяток лет. Ветер на побережье достигал скорости 209 км в час. Однако к утру субботы Национальный центр ураганов констатировал, что скорость ветра уменьшилась до 185 км в час.



Ранее десятки тысяч жителей Техаса были вынуждены покинуть свои дома на побережье. Пока нет официальной информации о каких-либо жертвах, но следует учитывать, что аварийные бригады пока не могут из-за погодных условий добраться до некоторых районов, где введено чрезвычайное положение.

Еще в пятницу, когда ураган «Харви» приближался к побережью Техаса, президент Дональд Трамп официально объявил Техас зоной бедствия.



Национальный центр ураганов назвал Харви «штормом, угрожающим жизни».



Губернатор Техаса Грег Эбботт признал, что ураган станет «серьезным бедствием» и предупредил жителей штата, чтобы они готовились к небывалому наводнению. В свою очередь в пятницу глава Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Брок Лонг заявил, что его ведомство вместе с другими федеральными службами принимает меры для помощи жителям охваченных стихией районов.



Предполагалось, что шторм захватит береговую полосу шириной 600 километров.