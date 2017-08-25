Техас готовится встретить ураган «Харви»

Ураган «Харви» набирает силу в Мексиканском заливе и приближается к побережью Техаса. Американские метеорологи утверждают, что «Харви» станет самым крупным ураганом за последние 12 лет, когда он приблизится к побережью США в конце пятницы.

Порывы ветра уже достигают 177 км в час. Ожидается, что скорость ветра превысит 200 км в час, когда ураган достигнет береговой линии шириной 600 км. Глава американского Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) в пятницу предупредил об «очень значительном бедствии», которое может обрушиться на Техас.

Директор FEMA Брок Лонг, выступая на телеканале CNN, сказал, что больше всего его беспокоит то, что некоторые жители побережья проигнорировали предупреждения властей об эвакуации и решили не покидать своих домов.

«Если они этого не сделают, то окно для возможной эвакуации скоро закроется, - сказал он. - У штормовой волны самый высокий потенциал, чтобы убить большинство людей и причинить наибольший ущерб».

Кроме того, власти прогнозируют значительную вероятность наводнений во многих удаленных от побережья графствах. Ураганы обычно быстро ослабевают после того, как они продвигаются в глубь побережья, но метеорологи говорят, что нынешний шторм может двигаться по необычному маршруту, застопорившись на побережье, вернувшись в море, а потом ударив с новой силой.

Ожидается, что в течение следующих трех дней «Харви» принесет почти 100 см осадков на большей части техасского побережья. Национальный центр ураганов заявил, что следует ожидать «опасных для жизни» наводнений, а также паводочной волны высотой более 3-х метров.

Специалисты считают, что все приготовления к чрезвычайной ситуации, которая еще не наступила, «должны быть срочно завершены».

Техасцы, которые живут на побережье Мексиканского залива, подготовились к наводнению, построив баррикады из мешков с песком на наиболее опасных участках. Местные жители бросились в магазины, чтобы сделать запасы питьевой воды, продуктов питания и предметов первой необходимости.

Губернатор штата Грег Эбботт отдал распоряжение сотрудникам местных служб по чрезвычайным ситуациям быть готовыми к проведению необходимых поисково-спасательных работ. Он уже заранее объявил о чрезвычайном положении в 30 графствах штата, чтобы ускорить развертывание специальных служб.

В Белом доме пресс-секретарь президента Дональда Трампа, Сара Хакаби Сандерс сказала, что исполняющий обязанности главы Министерства национальной безопасности США Элейн Дюк «полностью вовлечена» в управление федеральными ресурсами агентства FEMA в штате Техас.