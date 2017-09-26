Комитет Сената единогласно одобрил кандидатуру Хантсмана на пост посла США в РФ

Комитет по международным делам Сената США во вторник единогласно утвердил кандидатуру экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана по пост нового посла США в России.

Теперь это назначение должен утвердить полный состав верхней палаты Конгресса. Выступая в ходе слушаний во вторник, сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что Хантсман является «наиболее квалифицированным» кандидатом, и на Капитолийском холме считают, что он должен приступить к своим новым обязанностям «так скоро, насколько это возможно».

Выступая на слушаниях на прошлой неделе, Джон Хантсман заявил, что он не сомневается в том, что Россия пыталась вмешаться в ход президентской кампании в США в 2016 году, и что «Москва продолжает попытки вмешательства в демократические процессы» в странах-союзниках Соединенных Штатов.

«Я собираюсь напомнить государственным чиновникам (в России) о том, что они несут ответственность за это вмешательство, и именно эти действия привели к сегодняшнему кризису в отношениях между США и Россией», - сказал он.