Столкновения в Гамбурге

В Гамбурге, где проходит саммит «Большой двадцатки», прошли крупномасштабные столкновения антиглобалистов с полицией. Ранения и травмы получили почти 200 полицейских и десятки демонстрантов.

В Гамбурге проходили и проходят десятки различных демонстраций и иных публичных акций, в которых принимали участие около ста тысяч человек. Большинство их участников вели себя спокойно. Однако около тысячи протестующих действовали агрессивно: поджигали автомобили, кидали в полицейских бутылки – в том числе, с бензином, и пытались прорваться в здание, где проходит саммит.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подобные действия «неприемлемы».

Полиция использовала водяные пушки, чтобы разогнать агрессивную толпу. Арестованы более 70 человек.

Полиция перебросила в Гамбург подкрепления, общее число правоохранителей в городе превысило 20 тыс человек.