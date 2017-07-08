Итоги саммита G20: перемирие в Сирии и разногласия по проблеме климата

ГАМБУРГ – В немецком городе, известном своими морскими традициями, завершился саммит стран «Большой двадцатки». Гамбургский саммит G20, оформленный организаторами с использованием элементов морского дизайна, прошел на фоне непрекращающихся протестов антиглобалистов с кострами посреди центральных улиц, водометами, слезоточивым газом и дымовыми шашками. В ходе столкновений пострадали сотни полицейских и демонстрантов, над городом в дни до и во время саммита не замолкали звуки сирен и барражирующих вертолетов полиции.

Однако на самом саммите работа в течение двух его дней выглядела спокойной и конструктивной: лидеры встречались, общались, вырабатывали совместные позиции и закончили череду пленарных заседаний принятием двух совместных коммюнике – по терроризму и по вопросам мирового социально-экономического развития.

Путин о встрече с Трампом

Центральным событием саммита, по мнению большинства журналистов и экспертов, стала более чем двухчасовая встреча президентов России и США, состоявшаяся 7 июля. На следующий день ее итоги на своей пресс-конференции подвел Владимир Путин.

По словам Путина, он считает, что его личные отношения с Трампом установлены: «Что касается личных отношений, я считаю, что они установлены. Не знаю, как это прозвучит, но скажу, как я это вижу: Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека. Он абсолютно конкретный, адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует, отвечает на поставленные вопросы и возникающие в ходе дискуссии элементы. Мне кажется, что, если мы будем строить наши отношения, как прошла наша беседа вчера, то есть все основания предполагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен».

Владимир Путин высоко оценил договоренность с Дональдом Трампом о перемирии в Сирии: «Есть понимание, что, объединяя усилия, мы многого можем добиться. И как результат – это вчерашние договоренности по южной зоне деэскалации (в Сирии — Д.Г.). Кто бы как на это ни реагировал, но я вам могу сказать, что это один из прорывов, который нам удалось сделать. Кстати говоря, в ходе переговоров с президентом Трампом, это «реальный результат конкретной работы».

При этом Владимир Путин критически отреагировал на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сказавшего в пятницу, что США «не видит долговременной роли семьи Асада или режима Асада». «Господин Тиллерсон – уважаемый человек и российский орденоносец, у него орден Дружбы, мы его уважаем и любим. Но он все-таки не сирийский гражданин, а будущее Сирии и будущее президента Асада как политического деятеля должен определять сирийский народ» – сказал российский президент.

По мнению Владимира Путина, США могли бы помочь в разрешении кризиса вокруг Украины, и Кремль воспринимает назначение спецпредставителя президента США по этому вопросу как позитивный шаг: «Что касается участия США в урегулировании на Украине, мы об этом говорили с президентом Дональдом Трампом и договорились о том, что будет назначен специальный представитель администрации США, который будет заниматься на постоянной основе этой проблемой и будет в контакте и с Россией, и с Украиной, со всеми заинтересованными сторонами в урегулировании этого конфликта». При этом само нынешнее руководство Украины Путин обвинил в «русофобии».

Президент России подтвердил, что его американский коллега поднимал тему вмешательства России в выборы в США: «Президент США ставил вопрос, мы обсуждали этот вопрос, и это был не один вопрос, это было много – и он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в США». Путин также пояснил фразу Сергея Лаврова, сказанную накануне, о том, что Трамп «принял» разъяснения российского лидера по поводу этого вопроса: «Он меня спросил, я ему ответил. Он задал наводящие вопросы, я их разъяснил. Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен».

Коммюнике G20: США разошлись с остальными странами «двадцатки» по климатическим вопросам

В субботу, во время заключительных пресс-конференций, которые давали лидеры стран «двадцатки», было опубликовано коммюнике саммита, из которого стало ясно, что по крайней мере в одном вопросе Дональд Трамп остался в одиночестве — в вопросе отношения к Парижскому соглашению по климату.

Разногласия администрации США с руководством остальных стран «клуба двадцати» нашло отражение в документе, что бывает крайне редко. В коммюнике сказано: «Мы принимаем к сведению решение США выйти из Парижского соглашения. США объявили о том, что это позволит немедленно прекратить реализацию их текущего национального сотрудничества и подтверждает твердую приверженность к подходу, который снижает выбросы при поддержке экономического роста и улучшает энергетическую безопасность».

«Лидеры остальных стран G20 констатируют, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру. Мы подтверждаем нашу твердую приверженность Парижскому соглашению, быстрому движению к его полному выполнению в соответствии с принципом общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в зависимости от национальных обстоятельств» – сказано далее в коммюнике.

Выработка финального документа саммита была задержана на несколько часов из-за разногласий США и остальных стран по поводу формулировок, касающихся климата. В результате эти разногласия были отражены в коммюнике прямым текстом.

В остальных вопросах, затронутых «Большой двадцаткой» в ходе обсуждения – укреплении финансовой архитектуры, борьбы с коррупцией, выводах о последствиях миграции и партнерстве с Африкой и других – страны-участницы саммита проявили единство.