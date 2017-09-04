Постпред США в ООН: только самые жесткие санкции могут остановить Северную Корею

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании обсуждает меры, которые следует принять международному сообществу после последнего ядерного испытания в Северной Корее. Заседание созвано по инициативе США, Японии, Великобритании, Франции и Южной Кореи.

«Только самые жесткие санкции могут остановить Северную Корею», – заявила посол США в ООН Никки Хейли.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что проведенное Северной Кореей ядерное испытание оказывает «крайне дестабилизирующее воздействие на региональную безопасность», и призвал руководство КНДР прекратить подобные действия.