Хейли и Небензя обсудили борьбу с терроризмом и Северную Корею

Посол США в ООН Никки Хейли встретилась с недавно назначенным российским коллегой, послом Василием Небензей, чтобы познакомиться с ним и обсудить актуальные международные проблемы.

В сообщении, опубликованном представительством США при ООН, говорится, что посол Хейли приветствовала посла Небензю и поздравила его с назначением на новую должность в ООН.

«Посол Хейли и посол Небензя обсудили борьбу с терроризмом, опасные провокации Северной Кореи, особенно недавние ракетные испытания и развитие отношений между США и Россией в ООН», – говорится в сообщении.

Представительство России в ООН пока никак не прокомментировало встречу.

Бывший заместитель министра иностранных дел России Небензя был назначен постоянным представителем РФ при ООН на прошлой неделе.

В прошлую среду он провел первую встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем, вручив ему копии верительных грамот.