Интересы США в ООН: Никки Хейли выступает в Конгрессе

28 июня в Комитете Палаты представителей по иностранным делам проходят слушания, посвященные продвижению интересов США в ООН.

В качестве свидетеля в слушаниях участвует представитель США в ООН Никки Хейли.

«Если мне дана привилегия быть послом Соединенных Штатов (в ООН), то я никогда не буду сидеть пассивно, если интересами Америки – или друзей Америки – пренебрегают в ООН», – эти слова Хейли, произнесенные пять месяцев назад при утверждении ее кандидатуры, цитируются в ее письменном заявлении, распространенном в преддверии сегодняшних слушаний.

«Пять месяцев спустя я могу сказать, что не хранила молчания в вопросах, представляющих важность для Соединенных Штатов. И я могу сказать: я сдержала обещание», – подчеркивает посол США в ООН.

«Международное сообщество ясно сознает сегодня, за что и против чего выступают США», – отметила Хейли.

Среди достижений посол США в ООН указала на созыв экстренного заседания Совбеза в связи с применением химоружия в Сирии, действия по северокорейской проблеме и на позицию Вашингтона в вопросе о «навязчивых нападках на Израиль».