В Пакистане освобождены американские заложники

Американка Кайтлан Колман, ее муж, гражданин Канады Джошуа Бойл, и их дети, которых удерживали в заложниках боевики группировки «Хаггани» в Афганистане, в минувшую среду были освобождены, и сейчас находятся на пути в США.

Кайтлан и Джошуа пропали в октябре 2012 года. Пара путешествовала по России и странам Центральной Азии, и в середине осени пересекла границу Афганистана. К этому моменту Колман находилась на седьмом месяце беременности.

В декабре прошлого года в сети YouTube неизвестными было размещено видео, на котором супруги просили правительства США и Канады сделать все для их освобождения. Вместе с ними на видеокадрах фигурировали и трое детей, которые родились уже после исчезновения пары.

По данным американских СМИ, спецслужбам США удалось установить, что супруги были захвачены боевиками движения «Хаггани» и затем переправлены в Пакистан.

Пока не известно, как именно были освобождены Колман и Бойл.

«Операция, проведенная пакистанскими силами на основании разведывательной информации, полученной от американских властей, была успешно. Все заложники живы, здоровы и находятся на пути домой», - говорится в официальном заявлении, распространенной Исламабадом.

В заявлении от имени президента Трампа особо подчеркивается, что освобождение заложников может способноствовать улучшению американско-пакистанских отношений.

«Сегодня они свободны. Это позитивный момент для наших отношений с Пакистаном», - заявил президент США.