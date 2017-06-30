Хакеры атакуют американскую индустрию

Министерство внутренней безопасности США и ФБР на этой неделе приватно предупредили американские компании об атаках хакеров, целями которых являются предприятия ядерного, энергетического и промышленного секторов.

Хакеры используют известную технологию «фишинга» - рассылки электронных писем от имени адресатов, которым доверяет получатель. Открытие письма может привести к инфицированию компьютера и целой компьютерной системы вредоносными программами.

Министерство внутренней безопасности отметило, что в ряде случаев злоумышленникам удалось достичь цели, однако неизвестно о каких предприятиях идет речь и насколько серьезен нанесенный хакерами ущерб.