Гутерриш: ядерное испытание в Северной Корее дестабилизирует обстановку в регионе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в воскресенье, чтопроведенное Северной Кореей ядерное испытание оказывает «крайне дестабилизирующее воздействие на региональную безопасность», и призвал руководство КНДР прекратить подобные действия. Об этом сообщил пресс – секретарь Антониу Гутерриша.

«Этот акт – очередное серьезное нарушение международных обязательств КНДР, которое подрывает международные усилия по нераспространению и разоружению. Этот акт также оказывает крайне дестабилизирующее воздействие на региональную безопасность», – заявил пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик.