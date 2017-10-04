Суд в Греции одобрил экстрадицию россиянина в США

Суд в Греции в среду одобрил экстрадицию в США гражданина России, подозреваемого в использовании биржи биткоинов для отмывания миллиардов долларов.

Американские власти обвиняют Александра Винника в использовании цифровой биржи BTC-e для отмывания более 4 миллиардов долларов с 2011 года для людей, причастных к самым разным преступлениям – от взлома компьютеров до контрабанды наркотиков.

Россия также добивается экстрадиции Винника по более мягким обвинениям в мошенничестве, но она не планирует оспаривать этот запрос.

В случае экстрадиции в США 37-летнему Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.