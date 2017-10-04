Суд в Греции одобрил экстрадицию россиянина в США

США обвиняют Александра Винника в отмывании денег с помощью биржи биткоинов
Суд в Греции в среду одобрил экстрадицию в США гражданина России, подозреваемого в использовании биржи биткоинов для отмывания миллиардов долларов.
Американские власти обвиняют Александра Винника в использовании цифровой биржи BTC-e для отмывания более 4 миллиардов долларов с 2011 года для людей, причастных к самым разным преступлениям – от взлома компьютеров до контрабанды наркотиков.
Россия также добивается экстрадиции Винника по более мягким обвинениям в мошенничестве, но она не планирует оспаривать этот запрос.
В случае экстрадиции в США 37-летнему Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.
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