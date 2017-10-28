ВАШИНГТОН – Федеральное большое жюри Вашингтона, округ Колумбия, к вечеру пятницы утвердило первые обвинения, которые должны быть предъявлены лицам, фигурирующим в расследовании российского вмешательства, которое возглавляет спецпрокурор и экс-директор ФБР Роберт Мюллер.

Как сообщили агентства CNN и FOX News, обвинения и фигуранты дела пока что не объявлялись. Однако лица, подозреваемые в уголовной причастности к делу, могут быть арестованы уже в ближайшие день-два, если у следствия есть основания полагать, что кто-либо из подозреваемых может попытаться покинуть США с целью избежать наказания. Известно также, что, по правилам, перед тем, как большое жюри вынесло решение о наличии состава преступления, эта информация должна была быть доведена до сведения заместителя генерального прокурора США – Рода Розенстайна, который курирует расследование вмешательства лиц из России в избирательную систему США.

Следует оговориться, что в американской юриспруденции данная процедура представляет собой предварительный этап (indictment), за которым обычно следует вызов обвиняемых в суд (arraignment) и официальное предъявление обвинений (charges). В любом случае, до вынесения обвинительного приговора вина подсудимых не считается доказанной.

Пресс-служба спецпрокурора Мюллера пока что отказалась дать комментарии.