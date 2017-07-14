Губернаторы обсудили НАФТА и медицину

Губернаторы штатов США провели ежегодную встречу, на которой обсуждались реформа система здравоохранения и будущее торгового блока НАФТА – Североамериканского соглашения о свободной торговле.

На конференции выступили вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Президент Дональд Трамп собирается пересмотреть НАФТА, в который входят Соединенные Штаты, Канада и Мексика, который он называл «плохой сделкой» для США. В своем выступлении Майк Пенс также говорил о НАФТА и подчеркнул, что администрация США намерена сделать соглашение выгодным для обеих стран.

Майк Пенс также призвал губернаторов поддержать реформу системы здравоохранения, проект которой представлен в Сенате. Несколько губернаторов сообщили Пенсу, что этот законопроект вызывает их озабоченность.

Джастин Трюдо призвал губернаторов не стремиться «срезать политические углы» в процессе переговоров о пересмотре условий НАФТА, подчеркнув важность торговли между США и Канадой.