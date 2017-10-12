Горбачев призвал провести полноценный саммит лидеров США и России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал лидеров США и России провести полноценную встречу на высшем уровне, чтобы попытаться наладить двусторонние отношения, которые, как он считает, переживают «серьезный кризис».

«Я призываю Россию и США подготовить и провести полноценный саммит для обсуждения всего спектра вопросов», – говорится в статье Горбачева, опубликованной в газете Washington Post.

«Это совершенно ненормальная ситуация, когда президенты главных ядерных держав встречаются лишь "на полях" международных форумов, – добавил он. – Надеюсь, что процесс подготовки качественного саммита ведется даже сейчас».

По мнению Горбачева, саммит должен быть посвящен проблемам сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности.

Он предположил, что если система контроля над ядерными вооружениями обрушится, что может произойти в случае отказа от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, «последствия, как прямые, так и косвенные, могут быть катастрофическими».

«Мы живем в неспокойном мире, – считает бывший советский лидер. – Особенно тревожит то, что отношения между главными ядерными державами, Россией и США, стали серьезным источником напряженности и заложником внутренней политики. Пора вернуться к благоразумию».

Горбачев выразил надежду, что даже закоренелые противники нормализации американо-российских отношений не осмелятся возражать двум президентам.

«Отношения между двумя странами находятся в серьезном кризисе, – написал он. – Надо искать выход, и есть одно проверенное средство для достижения этой цели – диалог, основанный на взаимном уважении».

«Продраться через завалы проблем с обеих сторон будет непросто, – резюмировал он. – Но наш диалог три десятилетия назад тоже был непростым».