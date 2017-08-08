Google уволил сотрудника, усомнившегося в необходимости гендерного разнообразия

Компания Google уволила инженера-мужчину, который поставил под сомнение необходимость программ гендерного разнообразия в сфере информационных технологий.

В служебной записке, озаглавленной «Идеологическая эхо-камера Google», Джеймс Дамор утверждал, что гендерная диспропорция в технологической сфере объясняется тем, что женщины «предпочитают работать в социальной и культурной сфере», в то время как мужчины более склонны становиться программистами, что, по его мнению, объясняется «биологическими причинами».

Служебная записка попала в социальные сети и вызвала бурную реакцию, возобновив дебаты о недостаточном расовом и гендерном многообразии в мире технологий.

Министерство труда США проводит расследование в отношении Google, пытаясь установить, платит ли компания женщинам меньше, чем мужчинам.