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Роб Голдстоун готов дать показания команде Мюллера

Роб Голдстоун

Следователи выясняют, какую информацию могли передать российские представители сыну президента США

Британский рекламный агент Роб Голдстоун, организовавший встречу между Дональдом Трампом-младшим и группой российских представителей в июне 2016 года в Нью-Йорке, согласился дать показания следователям из группы специального прокурора Роберта Мюллера.

Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на собственные источники, адвокаты Голдстоуна, проживающего в Таиланде, уже обсудили с представителями следственной группы время и место будущего допроса. Согласно договоренности, британский рекламный агент уже в ближайшее время может вылететь в Соединенные Штаты.

Роберт Голдстоун организовал встречу в небоскребе Trump Tower 9 июня 2016 года, в ходе которой адвокат Наталья Весельницкая должна была предложить Дональду Трампу-младшему информацию, компрометирующую Хиллари Клинтон, в обмен на обещание об отмене некоторых санкций в отношении России.

В одном из сообщения электронной почты Голдстоун сообщил, что Генеральный прокурор РФ «предложил предоставить избирательному штабу Трампа официальные документы и информацию», касающуюся Хиллари Клинтон.

«Это очень чувствительная информация, полученная на очень высоком уровне, – пояснил Голдстоун. – Она является частью поддержки, которую готова оказать Россия и ее правительство господину Трампу».

Следователи пытаются выяснить, была ли передана эта информация, и какую именно «поддержку» могли обещать российские представители штабу республиканского кандидата.

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