Freedom House: ситуация со свободой в Интернете ухудшается

Ситуация со свободой в Интернете ухудшается по всему миру: правительства некоторых стран блокируют мобильную связь, ограничивают прямую передачу потокового видео и нанимают киберармию провластных комментаторов.

Это лишь некоторые выводы, содержащиеся в ежегодном докладе «Свобода в Сети – 2017», который готовит международная правозащитная организация Freedom House, отслеживающая уровень демократии и свободы во всем мире.

Авторы доклада оценивали ситуацию в 65 странах, на долю которых приходится около 87 процентов всего населения мира, подключенного к Интернету. По их мнению, в период с июня 2016 года по май 2017 года примерно в половине из этих стран отмечено снижение уровня свободы в Интернете. Наиболее заметная негативная динамика за один год отмечена в Украине, Египте и Турции.

Наиболее серьезным нарушителем свободы в Интернете остался Китай, отмечается в докладе, за которым следуют Сирия и Эфиопия.

Директор проекта Freedom House «Свобода в Сети» Санья Келли говорит, что снижение свободы в Интернете совпало с расширением доступа в Интернет по всему миру, когда люди все чаще обращаются к нему для продвижения демократических реформ и улучшения ситуации с правами человека.

«Одна из причин, почему мы видим более жесткие ограничения, состоит именно в том, что некоторые лидеры, особенно авторитарных стран, осознали мощь Интернета и пытаются найти новаторские методы для его подавления», – заявила она.

До недавнего времени некоторые правительства в Африке и других регионах мира не уделяли большого внимания Интернету, фокусируясь на таких традиционных СМИ, как телевидение и радио. Этот фокус начинает смещаться, когда уровень проникновения Интернета достигает 20-30 процентов населения, отмечает Келли.

«Внезапно правительства начинают это учитывать, а мы начинаем отмечать пропагандистскую деятельность», – сказала она.

Такие страны, как Замбия и Гамбия, закрывали доступ к мобильному Интернету, особенно в период выборов.

«Блокировка мобильного Интернета – это настолько грубая мера, что это показывает, что правительство готово перейти к противодействию уже на новом уровне», – говорит Келли.

Вот некоторые другие выводы доклада:

• Тактика онлайн-манипуляций сыграла определенную роль на выборах в 18 странах.

• Правительства 30 стран продвигали искаженную информацию в Интернете, используя такие инструменты, как платные комментаторы и фальшивые новостные сайты. В предыдущем году таких стран было 23.

• Половина всех отключений Интернета приходится на мобильную связь, а большинство случаев в этой категории происходило в районах проживания этнических или религиозных меньшинств.

В октябре 2016 года правительство Эфиопии отключило мобильный Интернет почти на два месяца в рамках введенного чрезвычайного положения на фоне антиправительственных протестов.

Власти Беларуси создавли сбои в мобильной связи, чтобы не допустить передачи потокового видео для массовых аудиторий.

Бахрейн издал специальный закон, запрещающий новостным сайтам пользоваться прямыми видеотрансляциями.

• В 30 странах (в предыдущем году – 20) имели место случаи физической расправы за высказывания в Интернете.

Не так давно такие методы подавления свободы в Интернете использовались, в основном, в Китае и России.

«Распространенность этих методов и количество стран, где они присутствуют, – само по себе новое явление», – говорит Келли.

«Похоже, что эти методы распространяются, и некоторые авторитарные страны, такие как Китай и Россия, фактически экспортируют их, – добавляет она. – А некоторые авторитарные режимы мира учатся на этих примерах».