В США умерла актриса Вера Глаголева

В США на 62-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Глаголева. Причиной смерти могло стать онкологическое заболевание. Глаголева скончалась в медицинской клинике.

Ее дочь, Анастасия Шубская, также, как и ее муж, хоккеист Александр Овечкин уже подтвердили в своем Инстаграме эту новость.

Вера Глаголева родилась в 1956 году в Москве. За свою творческую биографию она сыграла более чем в сорока фильмах и сериалах, таких как «Выйти замуж за капитана», «Сошедшие с небес», «Зал Ожидания», «Бедная Саша» и другие. Также она выступила режиссером шести фильмов, в ее последней картине «Две женщины» сыграл известный британский актер Рэйф Файнс.

По информации СМИ, Вера Глаголева будет похоронена в России.