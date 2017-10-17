Гражданская война в США «ожила»

Гражданская война в США длилась четыре года. Однако для некоторых американцев эти страницы истории оживают каждый год. Они берут выходной день и «отправляются на войну». Участники исторических реконструкций готовятся основательно: покупают военную форму, винтовки времен 1860-х гг. и запасаются исключительно армейской едой.

Петрос Педросян уже 26 лет подряд надевает военную форму и полностью погружается в роль командира 124-го Нью-йоркского пехотного полка. Он участвует в реконструкции на стороне северян. «Я, скорее, исключение, – рассказывает он. – Я армянин. Мой дед приехал в США из Турции накануне Первой мировой войны, спасаясь от преследований. Как типичный иммигрант, он хотел стать американцем быстро. А для его внука – честь быть здесь и, тем самым, сохранить историческую память страны. В результате Гражданской войны страна осталась единой».



Лагерь «добровольцев-северян» в Геттисберге выглядит так же, как утром накануне сражения в далеком 1862 году. У Петроса паек: полкилограмма сала, кукурузная мука и сахар. «Да, я богатый офицер», - смеется он.

Этот пехотный полк прошел почти все сражения Гражданской войны на востоке и участвовал в обороне высоты Дэвилс-Дэн во время сражения при Геттисберге.

Бенджамин Рой, студент исторического факультета Колледжа Геттисберга рассказывает, что военные шли по 50 километров в день с тяжелыми рюкзаками и минимальным запасом еды. Для офицеров главным источником энергии был кофе. Они пили его кружками. Кофейные зерна выдавали солдатам сырыми, и они сами обжаривали и мололи зерна.

Боевые маневры подразделений армий южан и северян проходят отдельно. Участники реконструкции уверяют, что это не связано с дебатами по поводу атрибутов Конфедерации. «Историю не надо политизировать, – говорит историк Дэвид Топпс. – Кто мы без нашего прошлого?! Мои предки воевали в форме конфедератов. Люди, которые сносят памятники, демонстрируют неуважение к стране, к ее истории, к моим предкам, ко мне…» Хотя предки Дэвида воевали на стороне Юга, он сам участвует в реконструкции как «северянин». «Я вырос на Севере и верю в идеи единства страны и равенства ее граждан, – объясняет он. – Ведь не зря говорят, южане воевали за независимость, а северяне – за свободу. И это не одно и то же. Бороться за свободу сограждан – это сильнейшая мотивация».



«За свободу других – против рабства» – такую интерпретацию мотивов Гражданской войны в лагере Конфедерации не приветствуют. Кевин Фаррар, «южанин», так объясняет свою позицию: «Мы лишь воевали за свободу штатов от федеральной власти. Чернокожие Конфедерации добровольно воевали вместе с нами. Сейчас многие говорят, что мы отстаивали рабство, но это не так. Многие солдаты Конфедерации даже не были рабовладельцами и знали, что рано или поздно, с развитием экономики, рабство будет отменено. Мы просто не признавали власть президента над губернаторами штатов».

«Снайперы» из Вирджинии пришли на реконструкцию без флага Конфедерации. Он в последнее время нередко использовался белыми националистами как символ расового превосходства. Гарри Линтон, участник реконструкции «на стороне Юга», говорит: «Под этим флагом войска южан выходили на поле боя. Он претерпел ряд изменений, так как вначале был схож с флагом северян. Для нас флаг Конфедерации символизирует мужчин, которые воевали в этой армии. Конечно, первая поправка к Конституции позволяет сегодня многим использовать его в своих целях, но я прошу всех понять, что история не была «черно-белой».



Сегодняшние участники исторических реконструкций – как в форме северян, так и южан – считают и «войну с памятниками» и призывы к превосходству какой-либо расы опасными. Петрос Педросян напоминает, что президент Линкольн во второй инаугурационной речи призвал объединиться «…не испытывая ни к кому злобы, с милосердием ко всем». «Мы должны помнить эти слова и воспринимать памятники конфедератам, как символ «милосердия». В какой еще стране побежденные получали право воздвигать монументы?!» – считает он.

Если в 1860-х гг. разногласия между Севером и Югом привели к кровопролитной Гражданской войне, то сегодня у людей в формах северян и южан единое мнение: историю стереть невозможно, ее надо изучать и учиться на ошибках прошлого.