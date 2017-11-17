Германия выделит 10 млн евро на разминирование Ракки

Германия выделит 10 миллионов евро на усилия по разминированию сирийского города Ракка, сообщила в пятницу газета Handelsblatt. Министерство иностранных дел в пятницу анонсирует увеличение финансирования в рамках соглашения с США.

Соглашение предусматривает помощь Германии в финансировании американского господрядчика Tetra Tech, который занимается разминированием в Ракке. В прошлом месяце поддерживаемые США силы объявили об освобождении этого города от боевиков «Исламского государства».

Вооруженные силы США продолжают призывать Германию увеличить помощь Сирии, однако Берлин ждет мер по стабилизации страны, пишет газета.

Член консервативной партии канцлера Ангелы Меркель Норберт Рётген сказал в интервью изданию, что финансовая помощь должна сочетаться с «надежным решением и политической стабильностью для Сирии».

По данным газеты, вклад Германии в усилия по разминированию может быть увеличен, если ситуация стабилизируется.