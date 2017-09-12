Глава МИД Германии предложил поэтапное снятие санкций с России

Европейские санкции в отношении России, введенные в связи с ее ролью в украинском кризисе, следует начать снимать поэтапно, если международная договоренность о прекращении огня в Украине будет соблюдаться.

С таким предложением выступил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Конфликт между украинскими силами и пророссийскими сепаратистами с 2014 года унес уже более 10 000 жизней.

Германия и Франция пытались убедить стороны выполнять мирное соглашение, заключенное в 2015 году в Минске, однако не достигли большого успеха.

«Официальная договоренность такова: только если будет 100-процентный мир, мы снимем 100 процентов санкций», – сказал Габриэль в ходе открытой дискуссии, организованной деловым изданием Handelsblatt в Берлине.

Габрэль заявил, что, с его точки зрения, эта позиция «совершенно нереалистична».

«Мы вводили санкции поэтапно, и будем снимать их поэтапно – это общеизвестный факт», – сказал он.

По его словам, если в Украине закрепится прекращение огня, США, вероятно, также начнут предпринимать аналогичные меры.

Габриэль является высокопоставленным членом Социал-демократической партии Германии, которая состоит в правящей коалиции и традиционно выступает за диалог с Россией.

24 сентября Германии пройдут федеральные выборы.

Канцлер Ангела Меркель настаивает, что европейские санкции против России могут быть сняты только в случае полной имплементации мирного соглашения, а не только договоренности о прекращения огня, которая является частью Минского мирного плана.

Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом месяце призвали Россию и Украину активизировать усилия по имплементации мирного соглашения.