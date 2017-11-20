Политический кризис в Германии: конец эпохи Меркель?

Германия, самая стабильная экономика Евросоюза, в понедельник погрузилась в политический кризис: пробные переговоры по формированию нового коалиционного правительства зашли в тупик: четыре участвующие в них партии резко расходятся во мнениях по таким вопросам, как миграция, энергетическая политика и дальнейшая евроинтеграция.

Канцлер Ангела Меркель в понедельник встречается с президентом страны, однако пока неясно, попытается ли она сформировать правительство меньшинства, тем самым предотвратив проведение внеочередных выборов, или же рекомендует провести новое голосование в начале следующего года.

На фоне сообщений о провале переговоров на азиатских рынках курс евро к доллару и йене резко упал. Кризис пришелся на непростой период для Евросоюза, погрязшего в сложных переговорах по «Брекзиту».

Канцлер пыталась сформировать сложную коалицию, в которую должны были войти представляемая ею партия «Христианско-демократический союз» (ХДС), дружественная баварская партия «Христианско-социальный союз», защищающая интересы бизнеса «Свободная демократическая партия и «Партия зелёных». По итогам прошедших в конце сентября выборов ХДС набрала больше всего голосов, но ее доля в парламенте сократилась, отчасти из-за всплеска популярности ультраправых.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что рассчитывает на готовность всех избранных партий к переговорам с целью формирования правительства.

«Все партии, избранные в парламент Германии, должны действовать в соответствии с общим интересом – служить нашей стране, – заявил он. – Я рассчитываю, что все проявят готовность к переговорам, чтобы в ближайшем будущем достичь договоренности о формировании правительства».