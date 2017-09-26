Кремль поздравил Меркель, а российский официоз сокрушается о судьбе Германии

Президент России Владимир Путин поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с победой ее партийного блока на парламентских выборах в Германии позже многих мировых лидеров – он это сделал во вторник в личном телефонном разговоре, в котором, как сообщила пресс-служба Кремля, «была подтверждена готовность к продолжению делового, взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ФРГ».

При этом итоги германских выборов, на которых блоку ХДС/ХСС пришлось трудно, а ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) взяла более 12 процентов голосов избирателей, лояльные Кремлю российские политики комментировали с сокрушенной интонацией – по словам многих из них, германский политический истеблишмент пострадал из-за своих связей с США.

В частности, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий сказал журналистам, что «в Европе наблюдается поиск новой идеи, которая может помочь вернуть европейцам их свободу выбора и независимость от политики большого заокеанского брата».

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой вообще сделал в беседе с прессой вывод, что Ангела Меркель эти выборы не выиграла: «Можно сказать, что она их проиграла, потеряв более миллиона голосов избирателей».

По словам Толстого, «политическая система Германии сегодня переживает переформатирование, какого не было со времен окончания Второй мировой войны» и будет нестабильной, а ультраправых из «Альтернативы для Германии» в Германии намеренно демонизируют: «Такую же картину мы можем наблюдать и во Франции, где происходит демонизация правого крыла во главе с Марин Ле Пен. Нужно уметь принимать объективную реальность с достоинством и пониманием того, что ни одна политическая сила не вечна».

Любопытно, что упомянутая Петром Толстым Марин Ле Пен, известная тем, что ездила в Москву, встречалась с Путиным и даже получила в России кредит, в открытую поздравила AfD в Твиттере: «Браво нашим союзникам из АдГ за этот исторический результат! Это новый символ пробуждения европейских народов».

Участвовала ли Россия в прорыве «Альтернативы для Германии» в бундестаг так же, как она участвовала в попытке Марин Ле Пен стать президентом Франции? На этот вопрос Русской службе «Голоса Америки» ответили политики и эксперты в Германии и России.

Ребекка Хармс: агенты влияния Путина есть не только в AfD

Член Европарламента от Германии Ребекка Хармс констатирует, что русскоязычное население Германии немало помогло AfD в получении ею мест в бундестаге: «Очевидно, что большую поддержку AfD оказали так называемые «российские немцы», которые в несколько волн приехали в Германию из стран бывшего СССР за последние годы. Это стало ясным в последние месяцы, когда уже некоторые современные российские диссиденты исследовали русскоязычный сегмент Интернета в Германии, и там переведенная на русский программа AfD не только была опубликована, но и получила множество поддерживающих откликов. Это явно шло рука об руку с пропутинской линией, которую поддерживают многие немецкие ультраправые и ультралевые, в частности – в том, как Германии нужно реагировать на действия России в Украине».

Ребекка Хармс говорит, что поездки в Москву осуществляли все европейские ультраправые и националистические партии, и AfD тут не исключение: «Они там встречались со своими российскими партнерами, и тут вызов уже не только для Германии, а для всей Европы, и мы начали обсуждать этот вызов лишь тогда, когда увидели, какую мощную финансовую поддержку Москва оказала «Национальному фронту» Марин ле Пен во Франции».

​Депутат Европарламента, в прошлом возглавлявшая в нем политическую фракцию «Зеленые/Европейский свободный альянс», отмечает, что «рука Кремля» в Германии чувствуется отнюдь не только в действиях ультраправых: «Это было бы не столь большой проблемой. По-настоящему плохо то, что можно найти агентов влияния Путина во многих других партиях, в частности – у социал-демократов, где и кроме экс-канцлера Герхарда Шредера, принявшего пост в «Роснефти», есть целый лагерь тех, кто выступает за прекращение санкций в отношении России за Крым и Донбасс и за более близкие контакты с Кремлем. И в ХСС в Баварии есть так же думающие и говорящие люди».

Борис Райтшустер: у AfD есть связи с «Единой Россией»

Немецкий журналист Борис Райтшустер, изучавший связи правых в Германии с окружением Владимира Путина и описавший их в книге «Скрытая война Путина» («Putins verdeckter Krieg»), говорит, что между AfD и российской «партией власти» существуют прямые контакты: «Известно, что молодежная организация AfD официально сотрудничает с молодежной организацией «Единой России», а депутат от AfD ездил наблюдателем на выборы в Крым».

«Также известно, что главная «говорящая голова» AfD, один из ее лидеров Александр Гауланд ездил в Россию по приглашению фонда «патриотического предпринимателя» Константина Малофеева на встречу с одиозным политологом Александром Дугиным, и люди, знающие Гауланда, говорят, что он вернулся из этой поездки другим человеком. С тех пор он только и говорит про необходимость тесных связей с Россией, и даже люди из его окружения очень удивлены и теряются в догадках, откуда такая перемена. Сейчас он часто бывает в российском посольстве, а главное содержание его речей – это дружба с Россией и отмена санкций».

Борис Райтшустер говорит, что у AfD и России на удивление много связей, и возникает вопрос, могут ли быть эти связи и финансовыми тоже: «Им приходят миллионные пожертвования, которые непонятно откуда берутся, с их финансированием многое непонятно, и они это не афишируют никак – так же, как они никак не афишировали то, что лидер AfD Фрауке Петри, сейчас почему-то решившая уйти и из партии, и из будущей ее фракции в бундестаге, ездила в феврале в Москву и встречалась со спикером Госдумы Вячеславом Володиным».

Журналист подтверждает, что в русскоязычной среде, которая в Германии, по его словам, составляет от 3 до 4 миллионов человек, проводилась очень активная агитация за AfD: «В русских телепрограммах, транслировавшихся на Германию, и это даже в виде снимков телеэкранов публиковали многие люди в Интернете, на русском языке шла реклама «Идите голосовать за AfD».

Сара Пагунг: те, кто переехал в Германию из бывшего СССР, голосуют в основном за правые партии

Политика в отношении России в новом составе бундестага, скорее всего, не претерпит заметных изменений. Такое мнение во время встречи с журналистами из России, Украины и Беларуси высказала эксперт Германского совета по внешней политике Сара Пагунг. Сотрудники Центра имени Роберта Боша, входящего в Совет, консультируют немецких правительственных чиновников по вопросам Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии.

Никакой «перезагрузки» германо-российских отношений в ближайшем будущем не предвидится», – убеждена Сара Пагунг. «У Ангелы Меркель нет никаких иллюзий в отношении российского руководства, поэтому максимум, на что можно рассчитывать в нынешней ситуации, – это на возвращение к практике «мирного сосуществования» ФРГ и России», – продолжает сотрудница Центра имени Роберта Боша.

Главный «бенифициант» прошедших выборов в германский парламент – партия «Альтернатива для Германии» (AfD). За нее активно голосовали в восточных федеральных землях, где она вышла на второе место, а в Саксонии – даже на первое. Какую роль в успехе этой партии сыграли выходцы из бывшего СССР, и в первую очередь – этнические немцы, вернувшиеся на свою историческую родину?

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» Сара Пагунг отметила, что с «российскими немцами» активно работали кандидаты не только от AfD, но также и от ХСС – Христианско-социального союза, баварской «сестры» ХДС. «Вообще, те, кто переехал в Германию из бывших советских республик, как правило, придерживаются консервативных взглядов, поэтому они голосуют, в основном за правые партии. Естественно, что теперь они голосуют за «Альтернативу для Германии», которая, как им кажется, отражает их интересы», – считает Сара Пагунг.

Особенно остро это ощущалось в 2015 году, когда в страну прибывало наибольшее количество беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. «Именно тогда многие «российские немцы» почувствовали себя наиболее обиженными, поскольку они считали, что беженцам предоставляется слишком много льгот, что вызвало социальную зависть. Тогда-то они и стали «целевой группой» для AfD», – отмечает собеседница «Голоса Америки».

Сара Пагунг упомянула также, что эта категория избирателей принимала решение о своем выборе под воздействием fake news. Например, в социальных сетях промелькнула «информация» о том, что семьи беженцев получают детские пособия в размере 1000 евро в расчете на ребенка. В то время, как у обладателей германского паспорта детские пособия в разы ниже. На самом деле, это – типичный пример fake news, но ложная информация добавила «Альтернативе для Германии» некоторое количество протестного электората.

Николай Власов: ни одна из возможных коалиций в бундестаге не соответствует интересам Кремля

Еще до воскресного голосования некоторые немецкие политологи делились прогнозами относительно возможной правящей коалиции и даже такого сочетания фракций, которое даст возможность сформировать правительство меньшинства.

Петербургский германист, доцент факультета международных отношений СпбГУ Николай Власов считает, что всерьез можно говорить лишь о двух вариантах межпартийных союзов. Это – большая коалиция и «Ямайка», т.е. коалиция по цветам партий, соответствующих флагу островного государства Карибского бассейна – черному (ХДС/ХСС), зеленому (экологическая Партия Зеленых) и желтому (Свободная демократическая партия Германии).

«Остальные не набирают большинства мандатов. Скажем, коалиция СДПГ, «Зеленых» и левых невозможна из-за провала социал-демократов. А при обоих главных раскладах на посту канцлера остается Ангела Меркель», – отметил Николай Власов в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

С точки зрения Кремля, существенной разницы между этими вариантами нет. «Правда, некоторые считают, что если состоится коалиция «Ямайка», то России будет попроще выстраивать отношения с Германией, потому что Кристиан Линднер, который возглавляет сейчас СвДПГ, недавно высказался в том плане, что де-факто Крым – российский, Москва его не отдаст и надо как-то жить с этой реальностью. Но не надо забывать, что при варианте «Ямайка» в коалиции оказываются «Зеленые», которые в данном случае стоят на жесткой принципиальной позиции (непризнания Крыма российским), и получается, что одна сила уравновешивает другую. То есть, никаких изменений в отношениях с Россией ни одна, ни другая коалиция не принесет», – подтверждает слова Сары Пагунг петербургский эксперт-международник.

Что же касается успеха «Альтернативы для Германии», то Николай Власов напоминает, что в ФРГ нередки случаи, когда успех малой партии на одних выборах может смениться фиаско не следующих. К примеру, на выборах 2009 года свободные демократы получили рекордные для себя 14,6% голосов избирателей. Но уже через четыре года не преодолели пятипроцентный барьер и оказались за бортом бундестага. Такая же судьба может ожидать и AfD.

«Одна из тенденций выборов в Германии последних лет – это наличие большой группы мечущихся избирателей, которые ищут носителя своих надежд, т.е. некую свежую политическую силу, и возлагают на нее свои ожидания, что политика в стране станет принципиально иной», – поясняет эксперт.

Этим можно объяснить успех свободных демократов в 2009 году и AfD – в 2017-м, полагает Власов. – И те граждане, которые своими надеждами быстро накачивают успех той или иной партии, могут столь же быстро и разочароваться. Поэтому нынешний успех AfD может быть достаточно шатким», – подчеркивает доцент факультета международных отношений СпбГУ.