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Германия опасается, что санкции США нанесут ущерба ее компаниям

Бригитте Циприс

Министр экономики Германии Циприс пожаловалась на отсутствие координации действий США с Европой

Новые санкции против России, предложенные американскими законодателями, могут нанести ущерб германским компаниям и создать еще одну трудность в отношениях Берлина с Вашингтоном, заявила в четверг министр экономики Германии Бригитте Циприс.

«США отошли от общей с Европой линии в вопросе о санкциях против России», – заявила Циприс телеканалу ARD.

По ее словам, отсутствие координации с Европой в этом вопросе может привести к тому, что пострадают германские компании.

Лидеры германских деловых кругов предупредили, что новые санкции, одобренные Палатой представителей на прошлой неделе, могут помешать участию германских компаний в проектах по строительству трубопроводов, которые, по их словам, имеют жизненно важное значение для энергетической безопасности страны.

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