Германский политик призвал пригласить Путина на саммит G7

Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП), возможный партнер канцлера Ангелы Меркель в ее следующем правительстве, предложил пригласить российского президента Владимира Путина следующий саммит «Большой семерки» промышленно развитых стран.

Ранее Россия входила в «Большую восьмерку», но ее членство было приостановлено в 2014 году в связи с аннексией украинского Крыма.

Меркель пытается сформировать трехстороннюю коалицию с СвДП и «Зелеными» после снижения поддержки ее консервативной партии на федеральных выборах в сентябре.

«Мы не можем допустить, чтобы все зависело от ситуации в Крыму», – заявил лидер СвДП Кристиан Линднер в интервью австрийской газете Die Presse.

«Нельзя мириться с нарушениями международного права Россией, – сказал он. – Но это самый серьезный конфликт, и это последнее место, где мы увидим прогресс. Вот почему я выступаю за активизацию диалога и за приглашение Путина к столу переговоров в рамках "Большой семерки" – переговоров с ним, а не о нем».

Меркель и «Зеленые» отвергают призывы к постепенной отмене санкций против России, введенных в связи с ее ролью в украинском кризисе.