Территориальная целостность Грузии опирается на твердую международную поддержку

В Тбилиси заявляют о твердой и однозначной поддержке территориальной целостности Грузии со стороны международного сообщества по итогам первого дня дебатов на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Примечательно, что в своих выступлениях 19 сентября заявления касательно Грузии сделали президенты Эстонии, Литвы, Польши, Словакии и Турции. Речь шла о нарушении суверенитета Грузии «со стороны агрессивного соседа», т.е. России.

Несмотря на особую ответственность России, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, по защите международного мира, она нарушила Устав ООН после того, как напала на Грузию, произвела аннексию Крыма и напрямую вовлечена в войну в Восточной Украине

Россию обвинили в нарушении фундаментальных принципов Устава ООН, в том числе, принципов нерушимости границ, уважения суверенитета, неприменения военной силы при урегулировании споров, и заявили о необходимости международных усилий для урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также в других местах, где сепаратисты пользуются поддержкой со стороны РФ.

«Несмотря на особую ответственность России, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, по защите международного мира, она нарушила Устав ООН после того, как напала на Грузию, произвела аннексию Крыма и напрямую вовлечена в войну в Восточной Украине», – заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Мы являемся свидетелями того, как недальновидные интересы, которые основываются на распространении нестабильности, ведут к расшатыванию коллективных усилий, направленных на обеспечение мира и безопасности. Главная ось Устава ООН, которая предусматривает обеспечение мирного сосуществования между странами, пошатнулась в результате эгоистического преследования так называемых сфер влияния... Это опасная игра, за которой последуют трагические и непрогнозируемые последствия», – отметил в своем выступлении президент Словакии Андрей Киска.

На полях Генассамблеи

Грузия и Украина оказались и среди тем обсуждения между Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини и вице-президента США Майка Пенса во время их встречи в Нью-Йорке 19-го сентября. Согласно сообщению Европейской внешнеполитической службы, Могерини и Пенс обсудили последние события в Восточной Европе, в частности ситуацию в Грузии и в Украине, и подтвердили решительную поддержку текущих реформ в обеих странах.

Пресс-служба грузинского премьера Георгия Квирикашвили в свою очередь сообщила, что во время встречи Могерини и Квирикашвили, проведенной на полях 72-ой сессии Генассамблеи, верховный представитель ЕС заверила грузинского премьер-министра, что Грузия была одним из важных вопросов, который она обсудила ранее на встрече с Пенсом.

Как сообщает пресс-служба Квирикашвили, при рассмотрении вопроса оккупированных территорий Грузии, Могерини вновь подтвердила твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии со стороны ЕС.

Международная поддержка, которую имеет Грузия, является самым важным инструментом в процессе восстановления территориальной целостности страны

Квирикашвили также обсудил тяжелое положение с точки зрения безопасности и прав человека на оккупированных территориях Грузии на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, которая состоялась в Нью-Йорке в тот же день, 19-го сентября.

Квирикашвили встретился и с президентом Совета ЕС Дональдом Туском, который, согласно пресс-службе грузинского премьера, «в очередной раз подтвердил твердую поддержку со стороны ЕС в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии и всех тех процессов, которые связаны с интеграцией Грузии в европейскую семью».

Грузинский премьер-министр выступит на генеральных дебатах ГА ООН21-го сентября.

Оценки в Тбилиси

Политики в Тбилиси считают, что продемонстрированная в Нью-Йорке международная поддержка является важным инструментом в процессе восстановления территориальной целостности страны.

Представитель парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил в своем комментарии для СМИ о том, что налицо результаты «прагматичной внешней политики», которую проводит правящяя партия Грузии, которая, по его словам, намерена продолжить усилия для деоккупации страны с помощью международных партнеров.

Поддержку можно только приветствовать, при этом неприятно все же то, что ведущие государства Западной Европы, которые традиционно упоминали Грузию в контексте России, больше так не делают, хотя при этом продолжают говорить о вопросе Украины

«Международная поддержка, которую имеет Грузия, является самым важным инструментом в процессе восстановления территориальной целостности страны», - заявил журналистам 20-го сентября Талаквадзе.

В то же время в оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) считают, что разговор о проблемах Грузии с трибуны ООН является заслугой не столько правящей силы, сколько поддержки, которую Грузии оказывают Соединенные Штаты.

«Россия должна четко знать, что вопрос Грузии очень активно присутствует в повестке дня западных стран. Думаю, продемонстрированная в ООН поддержка является результатом визита в Грузию вице-президента США, а также того, что у Грузии есть стратегические союзники, которые несмотря на то, насколько активны дипломатические усилия тех или иных властей Грузии, все равно твердо поддерживают наши интересы на международной арене», – считает одна из лидеров «ЕНД» Саломе Самадашвили.

Одновременно в оппозиционной «Европейской Грузии» утверждают, что несмотря на поддержку со стороны стран Восточной Европы, западноевропейские государства уделяют Грузии меньше внимания, чем в предыдущие годы.

«Поддержку можно только приветствовать, при этом неприятно все же то, что ведущие государства Западной Европы, которые традиционно упоминали Грузию в контексте России, больше так не делают, хотя при этом продолжают говорить о вопросе Украины», – заявил СМИ депутат от «Европейской Грузии» Серги Капанадзе.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.