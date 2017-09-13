Михаил Саакашвили идет ва-банк

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с политической точки зрения неактуален для Тбилиси. Так прокомментировали грузинские власти переход Саакашвили и его сторонников, вопреки противодействию украинских пограничных сил, из Польши в Украину.

«Он – политическое прошлое. Прошлое, которое вызывает сожаление, так же, как и то, что мы сегодня видим. Политические оценки здесь неуместны», – заявил грузинский премьер Георгий Квирикашвили.

В свою очередь министр Юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что Тбилиси переслал в Киев все документы, необходимые для экстрадиции Саакашвили в Грузию, и что теперь ожидает решения украинской стороны.

«В политическом плане Саакашвили является прошлым. Сегодня Саакашвили представляет интерес лишь для Прокуратуры Грузии, так как у него статус обвиняемого по четырем важным делам», – заявила 12-го сентября Цулукиани журналистам.

Напомним, уголовное дело против экс-президента Грузии возбуждено по четырем делам: статье 332 УКГ – злонамеренное использование власти в деле об убийстве 27-летнего Сандро Гиргвлиани в 2006-ом году, по статьям 333 и 33 УКГ, которые подразумевают превышение служебных полномочий, а также превышение служебных полномочий путем насилия в делах о разгоне демонстрантов 7-го ноября 2007 года и вторжения в телекомпанию «Имеди», а также в деле по нападению и избиению депутата-оппозиционера Валерия Гелашвили.

Мы – те страны, которые являются мишенью империалистических стремлений России. Так что успех Михаила Саакашвили в Украине имеет ключевое значение для успешного будущего Украины, Грузии и всего региона

Экс-президент также обвиняется по статье 182 УКГ, которая касается необоснованных растрат из государственного бюджета для Специальной службы государственной охраны. Саакашвили отрицает эти обвинения и считает их политически мотивированными.

«Успешное будущее»

Находящийся в данный момент во Львове Михаил Саакашвили, который является лидером оппозиционного «Движения новых сил», заявляет, что он сперва намерен провести встречи с населением Украины, а затем уже направиться в Киев и добиться назначения досрочных выборов. В грузинской партии Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) считают, что успех Саакашвили в интересах как Украины, так и Грузии.

«Он намеревается обойти всю Украину, чтобы ознакомить население со своими планами, согласно которым необходимо сменить в стране власть – для того, чтобы во главу Украины пришла сила, которая победит коррупцию и введет Украину в Европу. Это очень важно и для Грузии, так как судьбы наших государств переплетены. Мы – те страны, которые являются мишенью империалистических стремлений России. Так что успех Михаила Саакашвили в Украине имеет ключевое значение для успешного будущего Украины, Грузии и всего региона», – заявили 13-го сентября в ЕНД.

Примечательно, что 18 сентября Мостисский райсуд Львовской области рассмотрит дело о незаконном нарушении Михаилом Саакашвили украинской границы. Саакашвили считает, что он не нарушал закона. Согласно экс-губернатору Одессы, его сторонники перевели его через границу «на руках», а паспорт, которым он пользовался, несмотря на то, что 26-го июля был лишен украинского гражданства, «украли» украинские правоохранители.

«Все впереди»

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что грузинские власти пока «довольно спокойны» в отношении действий Михаила Саакашвили в Украине, и, скорее всего «начнут нервничать» только в том случае, если Саакашвили придет во власть Украины, что, по словам политолога, в обозримом будущем вряд ли реально.

Порошенко пытается сбавить темп и тем самым ослабить Саакашвили, который, наоборот, постарается форсировать события и умножить ошибки Порошенко

«Спокойствие грузинских властей понятно, так как даже в случае желания, Саакашвили не сможет ворваться через границу в Грузию по той причине, что в отличие от Украины, в Грузии работают государственные институты, кстати, что является заслугой именно Саакашвили», – отметил Шарашенидзе в интервью с «Голосом Америки».

Эксперт считает, что «нефункционирующее» во многих аспектах украинское государство напоминает Грузию в 2003-ом году, когда Саакашвили устроил «Революцию роз» и сменил власть. Хотя в отличие от Грузии того периода, говорит Шарашенидзе, в Украине гораздо больше олигархов и региональных политических группировок, что как полагает эксперт, осложнит перспективу для Саакашвили прийти во власть.

«Порошенко пытается сбавить темп и тем самым ослабить Саакашвили, который, наоборот, постарается форсировать события и умножить ошибки Порошенко. Одним словом, все главные события еще впереди», – считает эксперт.

Ставки повышаются?

Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия считает, что недавними действиями Саакашвили преодолел опасность маргинализации в Украине и продемонстрировал, что он является фаворитом не только двух процентов, которые показывали опросы, но пользуется поддержкой серьезных оппозиционных фигур в украинской политике. Параллельно, говорит политолог, активность Саакашвили в Украине позитивно повлияла на его грузинских сторонников, что подтверждается их заметным оживлением в соцсетях.

«С другой стороны, переход Саакашвили через границу насильственным образом предоставил Порошенко против него реальный козырь, которого у него раньше не было. Другой разговор – использует он его, или нет. Сколько время сможет Саакашвили передвигаться в окружении своих сторонников? Ему сейчас нужна революционная ситуация, новый Майдан, хотя есть ли соответствующий ресурс и настрой в украинском обществе? Есть масса вопросов, о которых придется задуматься украинским и грузинским сторонникам Саакашвили, после изначальной волны ажиотажа. Ставки повысились, появилось больше азарта, но также и больше неизвестности» – сказал Нодия в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».